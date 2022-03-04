房租分攤起爭執 港籍女大生砍室友後上吊亡

龔姓女大生因租屋與室友林女起衝突，涉嫌持刀殺傷林女，犯案後疑畏罪輕生，檢察官前往東海火葬場相驗，但因死者龔女是香港人，家屬未到場，因此遺體暫時冰存，尚未開立死亡證明書。（圖：警方提供）

台中市驚傳女大學生持刀殺傷室友後陳屍租屋處的憾事。香港 籍龔姓女學生與同班林姓女同學在逢甲商圈租屋同住，疑因租金 分攤問題起衝突，3日凌晨龔女涉嫌持刀刺傷林女後輕生不治，林女經送醫急救沒有生命危險。

本報系聯合報報導，警方調查，22歲龔女與21歲林女從大一開始以台幣1萬2000元(約427.5美元)合租一處套房，但最近卻因租金分攤等問題鬧得不愉快，曾發生多次爭執。

據了解，3日凌晨近1時許，龔女疑要求林女多付租金，否則要搬離，雙方口角，龔女持野外求生刀攻擊，林女虎口、左耳、後頸受傷，身上多處流血倉皇逃出，狂奔到鄰近的大學校門口向警衛求救，由警衛協助報警並通報救護車將她送醫。員警獲報返回套房查看，赫然發現龔女在房內上吊已無生命跡象，送醫不治。

台北中國時報報導，台中地檢署檢察官 會同法醫初步相驗發現，龔女頸部有勒痕，已抽血檢驗，須再進一步認定死因，加上家屬尚未到場，並未開出死亡證明。受傷的20歲林女無生命危險。

認識兩人的該校學生說，龔女與林女平常感情很不錯，才會租屋同住，兩人合租的套房將在今年6月到期，但她們最近因細故發生多次爭吵、林女日前就曾提到想要提早搬離套房，未料竟發生憾事。

警方、校方已聯繫龔女家屬赴台善後。兩人就讀的大學校方表示，對於學生因細故爭吵引發憾事，師生都感到很悲慟與不捨，已立即展開關懷、調查與後續協助。