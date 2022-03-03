補習班擁吻女學生 台狼師15年後遭告性侵 判刑2年

彰化縣周姓國中數學老師16年前和自己任教的國一女學生在補習班發生性行為，後來成為女學生心中陰影，一直揮之不去。(本報資料照片)

彰化縣周姓國中數學老師16年前和自己任教的國一女學生在補習班發生性行為，後來成為女學生心中陰影，一直揮之不去，現已29歲的女學生去年提告，老師坦承犯行，彰化地方法院依妨害性自主罪判刑2年，全案可上訴。

周姓老師（43歲）原是彰化縣某國中數學老師，女學生是他在學校任教的學生，2006年女學生當時才十三歲，下課後就到老師經營的數學補習班補習，卻和老師在補習班二樓發生性行為。

判決指出，周男在2006年2、3、5月間共有5次在其補習班二樓房間內擁吻女學生，並和女學生發生性行為，時間均是女學生去補習的下午6點左右。

由於女學生當時年紀小，在懵懂中與當時廿七歲的老師發生性行為，雖女學生當時沒拒絕老師，但多年來卻成為心中揮之不去的陰影，去年女學生終於鼓起勇氣對老師提告，老師也坦承犯行，並表示是因和女學生相處下產生情愫，無法抑制自身情慾，才會犯下錯事，老師在女學生提告後，也想與女學生和解，但女學生並無意和解。

法官認為，周男是老師，和女學生年齡有距，輩分有別，且明知女學生未滿14歲，身心智識尚未成熟，對於男女間之性事尚屬懵懂階段，卻與之性交，對其身心發育及人格發展造成不良影響。

且此案發生至查獲時已逾14年，周男始終坦承犯行，願意面對錯誤，並表達想跟女學生和解及進行修復式司法之意，法官認為，周男沒有犯罪前科，沒有證據顯示他對稚齡者有犯案習性而具有高度惡性，依妨害性自主罪法定最低刑度即有期徒刑3年，猶嫌過重，依刑法第59條規定酌減其刑，判刑2年。