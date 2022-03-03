我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

國會暴亂有證據顯示：川普與親信涉「犯罪陰謀」

補習班擁吻女學生 台狼師15年後遭告性侵 判刑2年

記者林宛諭／彰化報導
彰化縣周姓國中數學老師16年前和自己任教的國一女學生在補習班發生性行為，後來成為女學生心中陰影，一直揮之不去。(本報資料照片)
彰化縣周姓國中數學老師16年前和自己任教的國一女學生在補習班發生性行為，後來成為女學生心中陰影，一直揮之不去。(本報資料照片)

彰化縣周姓國中數學老師16年前和自己任教的國一女學生在補習班發生性行為，後來成為女學生心中陰影，一直揮之不去，現已29歲的女學生去年提告，老師坦承犯行，彰化地方法院依妨害性自主罪判刑2年，全案可上訴。

周姓老師（43歲）原是彰化縣某國中數學老師，女學生是他在學校任教的學生，2006年女學生當時才十三歲，下課後就到老師經營的數學補習班補習，卻和老師在補習班二樓發生性行為。

判決指出，周男在2006年2、3、5月間共有5次在其補習班二樓房間內擁吻女學生，並和女學生發生性行為，時間均是女學生去補習的下午6點左右。

由於女學生當時年紀小，在懵懂中與當時廿七歲的老師發生性行為，雖女學生當時沒拒絕老師，但多年來卻成為心中揮之不去的陰影，去年女學生終於鼓起勇氣對老師提告，老師也坦承犯行，並表示是因和女學生相處下產生情愫，無法抑制自身情慾，才會犯下錯事，老師在女學生提告後，也想與女學生和解，但女學生並無意和解。

法官認為，周男是老師，和女學生年齡有距，輩分有別，且明知女學生未滿14歲，身心智識尚未成熟，對於男女間之性事尚屬懵懂階段，卻與之性交，對其身心發育及人格發展造成不良影響。

且此案發生至查獲時已逾14年，周男始終坦承犯行，願意面對錯誤，並表達想跟女學生和解及進行修復式司法之意，法官認為，周男沒有犯罪前科，沒有證據顯示他對稚齡者有犯案習性而具有高度惡性，依妨害性自主罪法定最低刑度即有期徒刑3年，猶嫌過重，依刑法第59條規定酌減其刑，判刑2年。

上一則

龐培歐：美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家

下一則

劉德音與龐培歐視訊 感謝支持台積電美國廠投資案

延伸閱讀

賓州狠父性侵殺害10月大女嬰案 近日開庭

賓州狠父性侵殺害10月大女嬰案 近日開庭
橙縣15歲少女被性侵 嫌犯肖像素描公布

橙縣15歲少女被性侵 嫌犯肖像素描公布
橙縣15歲少女被性侵 警方公佈嫌犯素描肖像

橙縣15歲少女被性侵 警方公佈嫌犯素描肖像
害怕丟工作不敢講…新州警局女員工控局長性侵十餘年

害怕丟工作不敢講…新州警局女員工控局長性侵十餘年

熱門新聞

(圖:指揮中心提供)

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

2022-02-24 12:47
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

台灣全島大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

2022-02-25 08:26
從基輔撤出的台灣留烏學生Simon，昨天已抵達波蘭華沙，透過影片向台灣報平安。圖／Simon提供

台灣留烏學生逃難心得 「現在要撤最好帶國旗」

2022-02-27 14:42

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
在荷蘭被廁所門上「H、D」考倒 他急問：哪個是男廁？

在荷蘭被廁所門上「H、D」考倒 他急問：哪個是男廁？