「不嘿咻就散布」假內衣業務騙女大生裸照 判3年半

王男假冒內衣業務騙了三名女子裸照，還威脅性交否則揚言散布，法院依詐欺、強制等罪判他三年六月。圖為示意圖。（取材自ingimage）

桃園王姓男子假冒成內衣推銷員，以填問卷就可以獲台幣3000元（約106.8美元）報酬話術騙三名女子自拍穿內衣、裸胸照片，又以此脅迫對方發生性行為否則散布，前後有三名女子遇害，所幸均拒絕和他性交；法院痛批王手段令女子飽受精神折磨，依詐欺 、強制等罪判他三年六個月，可上訴。

檢警調查，王男2018年1月透過臉書 、LINE 等隨機向一名女大生攀談，自稱是內衣公司的推銷員要做問卷，她先是騙到一名女大生自拍講內衣、裸胸照片，並一人分飾兩角用不同臉書帳號，脅迫要和對方發生性行為，否則就要散布裸照，但女子堅決不答應。

後來王再利用同樣方式，前後再騙了兩名女子拿到裸照，還逼其中一人裸上身視訊讓他自慰，若不肯就要把照片PO上網流出去，女子因為過於害怕只好同意，王卻趁機將視訊影像截圖留存。

因桃園警方連續接獲女子報案，經報警檢方指揮偵辦抓到王男，他在警詢、偵查及審理中都坦承不諱，與三名被害女子證詞相符，並有查扣照片、對話佐證。

法院指出，王男佯裝成內衣推銷員身分，並以接受問卷調查就可以獲得報酬3000元手法，以此訛詐三名女子，害對方陷於錯誤而同意自行拍攝裸照、影片給他，得手後還以此威脅性交。

法院認為，王男讓女子因擔心裸照外流，精神上飽受折磨痛苦，依三個詐欺各判一年六個月、一個強制判一年十個月，應執行三年，另依一個強制判六個月，得易科罰金。