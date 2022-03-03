興達電廠「砰」一聲 全台大停電500萬戶受影響

全台大停電造成多處紅綠燈不亮。（記者杜建重／攝影）

全台各地今天早上9時許紛紛傳出停電，從北到南幾乎無一倖免，500萬戶受影響。台電證實是上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。

經濟部長王美花於今日上午出面說明，她表示，興達電廠有傳出「砰」一聲，但並非爆炸，第一時間成立應變中心，對這樣的大停電感到抱歉，這樣的停電主要是興達電廠開關站事故，影響龍崎變電所出問題，導致南部電廠停電，因此台南以南都呈現停電狀況。

台電指出，事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前各電廠陸續恢復回復供電。

台電表示，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能將陸續啟動。

核三廠兩部機組跳脫，核三廠表示，機組安全系統正常動作，維持在安全停機狀態，無輻射外釋，沒有安全疑慮，柴油發電機立即啟動因應，核能冷卻等安全都沒有問題。核三廠兩部機組每小時尖峰發電量各為95萬瓩，兩機組停機約影響全台總電量約5%。

高雄市政府發布第二輪停電區域通知的時候，說明連輕軌都要暫停行駛。

觀音、大園等重要工業區服務中心表示都有大範圍的停電。台電桃園營業區處處表示，9時16分低頻卸載（共卸載201條饋線，影響22所變電所，用戶19萬2617戶）。

國民黨 立委鄭麗文批評近年跳電、停電已成常態，蔡政府拿什麼保證可維持供電穩定、保證不缺電？

鄭麗文說，蔡政府一直保證不缺電，但是跳電事故頻傳，難道民進黨只看見自己的政策宣揚多廣多厲害，卻對眼前漏洞百出的能源政策視若無睹？竹科是半導體的生產重鎮，供電穩定是各廠首要條件，「護國神山」台積電 就曾因廠商挖斷電纜造成壓降跳電，損失數億元台幣，蔡政府不要出事後總靠喝咖啡 、摸頭，電力政策早就該檢討，自稱謙卑的政府，竟失職到罵不得、也監督不得。

民眾黨團總召邱臣遠說，供電穩定不是幾句信心喊話就可達到；民間對供電穩定的期望真的不過分，期望政府跟台電可有更實質確切的供電規畫跟執行目標，讓工商界帶動經濟成長、民眾安心用電。