色男逼少女自拍裸照 連洗澡都要開視訊全程看

鍾男揚言散布少女裸照，法院依兒少性剝削等判他1年10月。圖為示意圖。(ingimage)

桃園鍾姓男子透過網路遊戲認識15歲少女成為男女朋友，交往時不斷要求她自拍裸照，連洗澡時都命她開視訊供自己全程觀看，後不滿少女提分手揚言「你會比明星紅」恐嚇散布照片，法院以鍾仗著成年人對少女逞慾、報復，依兒少性剝削等判他1年10月，可上訴。

檢警調查，鍾男2021年9月首度約少女出面，兩人不久就成為男女朋友，但同年11月就因個性不合分手，未料交往期間鍾多次要求少女自拍全裸照片、視訊，還曾在公園未違反對方意願撫摸她胸部。

因鍾不滿少女提分手，12月17日就傳LINE 說「你記得有一張你自慰完的照」、「有奶有臉的」並逼她限期道歉否則散布，並揚言「可以去某高中學生留言區」、「你會比明星紅」，「要玩就玩大一點」等語，以此恐嚇少女讓她心生畏懼。

審理時，鍾雖坦承交往期間有拿到少女裸照、影片等，但矢口否認要求對方傳，辯稱說是少女自己主動的。但少女證稱，有傳自己露臉、裸身照給鍾，是因為他說想看才傳，且鍾還繼續要求視訊，要她自己摸下體。

少女還說，鍾甚至還會教她「擺POSE」，如果拒絕不傳照給他，鍾就會一直煩，就連自己洗澡時對方都要求開視訊全程觀看，並指控「是鍾跟她要，所以才拍給他」。另鍾猥褻、恐嚇部分他均坦承，也有對話紀錄、路口監視器佐證。

法院認為，鍾明知少女年僅15歲，為滿足自己性慾前後對她侵犯影響身心，依一個製造少年為猥褻行為之電子訊號罪， 判他1年2月；另依三個對14歲以上未滿16歲之女子為猥褻罪，各判2月、1個恐嚇罪判4月，後4罪合併執行8月，得易科罰金。

由於鍾的辯護人請求緩刑，但法院審酌，鍾為逞私慾對未經世事少女猥褻，又因為對方提分手對她恐嚇，顯然是仗著成年人優勢對少女逞慾、報復目的，加上雙方雖調解成立，但鍾又沒依約履行條件，不予宣告緩刑。