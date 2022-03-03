我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

獄中遙控兒女繼續貪 高市前議員重判10年

記者張議晨、徐白櫻／高雄3日電
高雄市前議員陳粹鑾涉詐領助理費，服刑期間仍下指導棋，指示兒子利用女兒名義繼續詐領。(本報資料照片)
高雄市前議員陳粹鑾涉詐領助理費，服刑期間仍下指導棋，指示兒子利用女兒名義繼續詐領。(本報資料照片)

國民黨籍前高雄市議員陳粹鑾詐領差旅費被判刑3年8月定讞，女兒鄭安秝接棒當選市議員；檢調查出，陳粹鑾市議員7年半任期中詐領助理費，服刑期間仍下指導棋，指示兒子鄭嘉宏用鄭安秝名義繼續詐領，共詐得449萬元(台幣，下同，約15.8萬美元)助理費；高雄地方法依貪汙罪判陳粹鑾10年5個月徒刑。

服務處王姓主任與鄭嘉宏各依貪汙、詐欺罪判刑2年6月、1年10月。鄭安秝獲檢方不起訴，她昨天替母親陳粹鑾喊冤，稱母親用心服務基層，將上訴，相信司法會還清白。

陳粹鑾曾任兩屆市議員，因利用考察名義帶家人出遊，向市議會請領3萬元考察經費，2018年判刑3年8月定讞；檢調從她的助理名冊發現有未成年者掛名公費助理，2019年7月發動搜索，同步提訊服刑的陳粹鑾偵訊。

檢調查出，陳粹鑾從2010年起，以人頭、低薪高報方式申請4名公費助理，有人申請3萬9000元薪酬，一分未進口袋，還有月領2萬2000元的助理，離職後拿回存摺才發現被「低薪高報」，差額至少逾萬元。

不僅於此，陳粹鑾入監期間，利用兒子探監時間，遙控兒子與王姓主任製作不實助理名冊，詐領鄭安秝公費助理費用，總計8年詐領449萬餘元。

陳粹鑾否認犯行，辯稱她協助清償債務，助理甘願捐薪「以工抵債」，有些是無法配合工作時間，部分薪資捐給服務處，她再聘請自費助理，並未貪圖這些錢。但法官根據陳粹鑾、鄭安秝公費助理請領清冊，及助理等證詞，認定陳粹鑾是操控本案主要角色。

法院審理時陳粹鑾不斷提出各種抗辯，法官痛斥耗費司法資源，不見悔意，重判10年5個月徒刑，褫奪公權8年；王姓主任偵查中一度自白犯罪，協助釐清案情，判刑2年6月，鄭嘉宏依詐欺判1年10月徒刑。

詐欺 國民黨

上一則

憂鬱妻悶死暴力失智夫 情堪憫恕判緩刑

下一則

狠繼父虐4童 利器敲頭濺血、頂書半蹲…妻子阻止也被毆

延伸閱讀

誘拍裸照性侵 狼師重判25年

誘拍裸照性侵 狼師重判25年
聯邦重判搶匪12年 罷免賈斯康

聯邦重判搶匪12年 罷免賈斯康
堵紅色供應鏈滲透？國安法增經濟間諜罪 最重判12年

堵紅色供應鏈滲透？國安法增經濟間諜罪 最重判12年
防竊取核心技術 台修訂國安法 增經濟間諜罪最重判12年

防竊取核心技術 台修訂國安法 增經濟間諜罪最重判12年

熱門新聞

全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

2022-02-22 20:43
(圖:指揮中心提供)

台3/7起可在家1人1戶隔離 檢疫天數縮至10日

2022-02-24 12:47
福山26日在蔣經國總統圖書館視訊演講，他認為台灣廢除徵兵制，現在看來是「非常不幸的決定」。（記者許正宏／攝影）

美重量級學者福山：擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭

2022-02-27 11:03
長榮國際股份有限公司舉行股東臨時會，張榮發兒子張國明（左二）、女婿鄭深池（左三）等進入股東會場前與幕僚交換意見。(記者潘俊宏／攝影)

長榮王國變天 張國煒母改支持大房弟弟派逆轉勝

2022-02-25 07:26
台北市長柯文哲舉行防疫記者會。(圖:北市府提供)

今日烏克蘭明日台灣？柯文哲：別老幻想別人會幫忙

2022-02-25 08:26
台灣電力公司協和發電廠。(本報資料照片)

全台大停電 台電：南部電力系統故障 恢復供電中

2022-03-02 21:09

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭