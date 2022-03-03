獄中遙控兒女繼續貪 高市前議員重判10年

高雄市前議員陳粹鑾涉詐領助理費，服刑期間仍下指導棋，指示兒子利用女兒名義繼續詐領。(本報資料照片)

國民黨 籍前高雄市議員陳粹鑾詐領差旅費被判刑3年8月定讞，女兒鄭安秝接棒當選市議員；檢調查出，陳粹鑾市議員7年半任期中詐領助理費，服刑期間仍下指導棋，指示兒子鄭嘉宏用鄭安秝名義繼續詐領，共詐得449萬元(台幣，下同，約15.8萬美元)助理費；高雄地方法依貪汙罪判陳粹鑾10年5個月徒刑。

服務處王姓主任與鄭嘉宏各依貪汙、詐欺 罪判刑2年6月、1年10月。鄭安秝獲檢方不起訴，她昨天替母親陳粹鑾喊冤，稱母親用心服務基層，將上訴，相信司法會還清白。

陳粹鑾曾任兩屆市議員，因利用考察名義帶家人出遊，向市議會請領3萬元考察經費，2018年判刑3年8月定讞；檢調從她的助理名冊發現有未成年者掛名公費助理，2019年7月發動搜索，同步提訊服刑的陳粹鑾偵訊。

檢調查出，陳粹鑾從2010年起，以人頭、低薪高報方式申請4名公費助理，有人申請3萬9000元薪酬，一分未進口袋，還有月領2萬2000元的助理，離職後拿回存摺才發現被「低薪高報」，差額至少逾萬元。

不僅於此，陳粹鑾入監期間，利用兒子探監時間，遙控兒子與王姓主任製作不實助理名冊，詐領鄭安秝公費助理費用，總計8年詐領449萬餘元。

陳粹鑾否認犯行，辯稱她協助清償債務，助理甘願捐薪「以工抵債」，有些是無法配合工作時間，部分薪資捐給服務處，她再聘請自費助理，並未貪圖這些錢。但法官根據陳粹鑾、鄭安秝公費助理請領清冊，及助理等證詞，認定陳粹鑾是操控本案主要角色。

法院審理時陳粹鑾不斷提出各種抗辯，法官痛斥耗費司法資源，不見悔意，重判10年5個月徒刑，褫奪公權8年；王姓主任偵查中一度自白犯罪，協助釐清案情，判刑2年6月，鄭嘉宏依詐欺判1年10月徒刑。