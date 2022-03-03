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狠繼父虐4童 利器敲頭濺血、頂書半蹲…妻子阻止也被毆

台灣新聞組╱台中3日電
母親向社會局表示，兩名女童也時常遭受體罰，頂著多本厚重書本半蹲。(圖：民眾提供)
母親向社會局表示，兩名女童也時常遭受體罰，頂著多本厚重書本半蹲。(圖：民眾提供)

台中市黃男涉嫌長期對妻子黃女與前夫所生3名小孩不當管教，將1名男童打到頭破血流，命2名女童頭頂書籍半蹲體罰，連自己親生兒子也曾遭暴力相向；黃女忍無可忍報警，黃男卻仍違反保護令施暴，警方昨天將黃男移送法辦，檢方認定黃涉傷害和家暴，以台幣5萬元交保，4名小孩由社會局緊急安置。

檢警調查，黃姓女子與前夫育有2女1男，最大年紀才8歲，離婚後認識做工的黃姓男子（28歲），又生了1個1歲兒子；黃女再婚後沒有工作，負責照顧4個小孩，經濟支柱為黃姓男子，但黃對於小孩教養沒有耐性，常會被小孩的行為惹火，進而有對小孩不當管教的行為。

黃姓男子從去年10月間起，對小孩開始有不當管教與體罰的行為，除了徒手打頭外，也會要求小孩拿著厚重書本半蹲，夫妻常為管教問題起口角，有時黃妻也會被毆打，黃妻甚至因此想要帶著小孩離家出走，黃卻持美工刀揚言尋短威脅。

去年12月間，黃女向警方諮詢，警方通報社會局了解，社工訪視過程中，認為有聲請暫時保護令必要，保護令上月23日核准，同月26日送達；沒想到保護令送達後，黃勃然大怒，除了毆打還持尖銳玩具攻擊小孩，把小孩打得頭破血流，黃妻立即拍照存證，並將訊息傳給朋友，前天到警局報案，提告傷害。

三名被虐小孩照片昨天被放上網，怵目驚心；警方通知黃男到案，他辯稱小孩不乖，「本來就要管」，不認為有管教過當，警詢後依違反保護令、兒少法、傷害罪移送台中地檢署偵辦。

台中市社會局表示，昨天已緊急安置四名幼童，三名安置在機構，年紀最小的幼童另尋保母照顧。

男童遭繼父施暴後，頭部鮮血直流。(圖：民眾提供)
男童遭繼父施暴後，頭部鮮血直流。(圖：民眾提供)

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