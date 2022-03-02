蔡英文會工商團體稱供電穩 竹科馬上大規模壓降

新竹科學園區1日下午發生大規模電力壓降，台積電、世界先進、力積電、友達等大廠生產都受影響。（本報資料照片）

八大工商團體代表昨天齊赴總統府向蔡總統拜晚年，由於工商協進會理事長林伯豐、鴻海集團創辦人郭台銘等人曾多次對「缺電」感到憂心，經濟部次長曾文生專題報告時，當場保證到2030年台灣絕不缺電，但新竹科學園區昨下午卻發生大規模電力壓降，台積電 和世界等晶圓廠坦言有受到影響，但無安全疑慮，詳細影響還要評估。

蔡英文 總統昨天表示，政府除將維持供電穩定，未來淨零碳排路徑無論是排碳能力或碳費徵收，都會考量企業承受能力。曾文生在「經濟成長、用電成長」簡報時指出，目前先進國家每年電力供應成長幅度1.8%至1.9%，台灣可做到每年2.5%成長，可以保證到2030年台灣不會缺電。

但學者表示，在疫情逐漸趨緩下，經濟成長看好，今年用電量很可能增加3%；若以每年用電成長增加2%、正負0.5%的標準規畫未來供電，並不足夠。

學者認為，討論電力需求須同步搭配整體能源結構規畫，才能進一步討論淨零路徑，且也應加速再生能源發展，否則穩定供電恐淪為口號。

蔡英文總統表示，將持續增加再生能源建置進度；再生能源時代來臨後，中午日間用電尖峰已不再是問題，甚至更有餘裕。蔡總統表示，太陽光電今年會新增3GW以上的建置，今年預計有四個離岸風場，可以趕上進度完工。在2025年之後，政府仍會持續每年增加再生能源建置的進度。這些都代表在穩定供電的同時，繼續減碳、降空汙，跟上全球2050淨零的腳步。

蔡總統上午才說完，下午半導體重鎮新竹科學園區就發生大規模電力壓降事件，不但影響台積電、聯電、世界先進等大廠，連新竹市東區、湖口工業區、竹北、新豐、湖口等區域都出現跳電。

根據台電新竹區營業處派員檢修的回報訊息，主因是用戶自備設備故障跳脫，造成鄰近變電所電壓驟降，此次壓降不僅竹科主要晶圓廠受到波及，湖口工業區也受影響。

昨天工總理事長王文淵未出席，其他與會人士包括外貿協會董事長黃志芳、全國工業總會監事會召集人潘俊榮、全國商業總會理事長許舒博、工商協進會理事長林伯豐、全國中小企業總會理事長李育家、工業協進會理事長蔡圖晉、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽及工業區廠商聯合總會理事長賴博司。

工商協進會昨天仍請政府重新思考能源政策，並讓物價回歸市場機制。林伯豐表示，希望政府完善碳定價制度，也要檢討能源政策，更關心能否確保供電；他也提及「現在台灣的綠能 躉售價格世界最高，比別人貴一倍」，建議應該考慮降低。

林伯豐表示，會面氣氛良好，感謝蔡總統給予工商團體提出建言的機會，但他也說「政府保證不缺電，但近來俄烏戰爭造成油價及天然氣大漲，電價漲看來是必然的」。