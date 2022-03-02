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烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

制裁俄羅斯恐增天然氣成本 國發會：已預購6個月

記者周志豪／台北2日電
俄烏戰爭爆發，世界各國紛紛經濟制裁俄羅斯，連帶讓國際原油與天然氣價格蠢蠢欲動，國發會主委龔明鑫1日表示，台灣天然氣等物資已在國際上預購六個月。（本報資料照片）
俄烏戰爭爆發，世界各國紛紛經濟制裁俄羅斯，連帶讓國際原油與天然氣價格蠢蠢欲動，國發會主委龔明鑫1日表示，台灣天然氣等物資已在國際上預購六個月。（本報資料照片）

俄烏戰爭爆發，世界各國紛紛祭出經濟制裁，連帶讓國際原油與天然氣價格蠢蠢欲動，也讓世界對肥料成分中的尿素供給單壓大陸。國發會主委龔明鑫昨在立院答覆國民黨立委謝衣鳯質詢時表示，目前台灣天然氣等物資已在國際上預購六個月，屆時就已經是夏天，就沒有這麼大需求。

農委會主委陳吉仲也回應，台灣包含磷礦石、氯化鉀、液氨、尿素等肥料原料，保證到10月供給無虞。陳吉仲表示，不只是肥料，包含飼料也是現在往後推6個月供應都確保沒問題。

謝衣鳯質疑，就算是夏天民生使用天然氣量下降，但天然氣發電需求還是在，認為民進黨政府預想過於樂觀。

龔明鑫表示，因應俄烏戰爭後天然氣取得會有幾個想定，第一個當然就是幾天戰爭就結束了，這個當然就衝擊很小；另外戰爭也可能會延續好幾個月，目前天然氣等物資已經在國際上預購了六個月，貨源沒有問題，價格也大概都可以。

龔明鑫說，大家對俄羅斯依賴只有天然氣都能源，萬一俄烏戰爭超過六個月，那時候已經是夏天，天然氣已沒有那麼大的需要，經濟制裁衝擊，俄羅斯會承受更大的壓力。

龔明鑫判斷，經濟制裁俄羅斯，對台灣實質面影響有限，但對金融面的卻會有一些混亂，不過透過一些機制就可以很快調整，隨時滾動檢討。

經濟部長王美花表示，有針對戰爭、氣候與需求面會整體考量，預先想定對台灣衝擊，思考油與天然氣如何分散取得，但油價一定會上升；等第二季天氣暖和以後，天然氣的高峰就過了，對天然資源採購盯得很緊，思考怎麼因應。

王美花舉例，萬一戰事惡化，德國甚至說可能要保留燃煤電廠等，這就是每個國家的因應方式，要做不同準備，台灣也會參考，想像要因應的是什麼情況。

謝衣鳯擔心俄烏戰爭將造成停滯性通膨，龔明鑫認為應不至於。龔說，經濟活動有幾個面向，第一是民間消費，另一個是國內投資，包含台商回台、重大建設與投資，後者不會因戰事產生嚴重影響；出口部分才的確需要審慎觀察。

龔明鑫分析，目前看起來俄烏戰爭還是集中在烏克蘭境內，沒有擴展到他國，當然可能有天然氣等外溢問題，那也大部分鎖定在能源問題，因為俄羅斯跟全世界貿易是比較侷限性，不是全世界性，當然物價會產生一些波動。

天然氣 俄羅斯 投資

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