新聞眼／蔡政府只對業界摸頭 能源藍圖矛盾

蔡英文總統（右二）1日接見八大工商團體理事長。（取材自總統府網站）

工商團體見總統，供電是必定會出現的題目，蔡英文 總統以平均每年電力需求成長2％、正負0.5％的情境假設為基礎，規畫淨零碳排路徑圖及供電需求。然而去年電力需求成長已破紀錄，且能源局更預估未來五年「平均每年成長2.5％」，蔡政府竟還假設標準值是2％，難道台灣將來不容許產業有接單突出表現，也不容許如疫情 期間用電大增的意外因素了嗎？

經濟部長王美花曾表示，去年電力需求成長幅度約為4.6％，學者則算出用電成長量為3.9％；經濟部解釋，這是由於在新冠肺炎 疫情下，台商回流、訂單暢旺，再加上三級警戒時期正逢用電高峰的夏季時節，民生用電也大幅增加。

只是，上述兩種「意外」，以後都不可能發生了嗎？「護國神山」是蔡政府的新寵兒，無論要設多少廠、用多少電，蔡政府都有求必應，且還承諾優秀台廠要在台擴廠，都會鼎力協助，這些都會產生大量用電需求；民生用電更是「剛性需求」，台灣的夏天愈來愈炎熱，再加上疫情期間「遠距」的生活方式成形，家戶用電量恐怕有增無減。

但這些已發生過的「意外」卻沒被納入考量，只能令人擔憂台灣的能源供應，是不是真的那麼沒有彈性？而廠商也不知該喜還是該憂，是該相信「確保供電穩定」，還是該憂慮這種水準的估算能力。在想鼓勵廠商「根留台灣」的同時，蔡政府何時才能認清對能源政策的邏輯矛盾，不要總是對工商業界「摸頭、消音」，而是讓業者真正安心？