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銷陸禁令周年 鳳梨減產1％繼續靠補貼

記者彭宣雅／台北2日電
大陸去年3月頒布台灣鳳梨禁銷令，這一年來，台灣鳳梨產量推估減少1％。(本報資料照片)
大陸去年3月頒布台灣鳳梨禁銷令，這一年來，台灣鳳梨產量推估減少1％。(本報資料照片)

中國大陸去年3月以介殼蟲為由，頒布台灣鳳梨禁銷令，根據農委會統計，這一年來，鳳梨面積比去年略減3％，產量推估減少1％；但業界則認為，政府伸手介入護盤，推估今年外銷補助應和去年一樣，「仍有賺頭」，「繼續壓下去就對了」。

根據農糧署統計，今年鳳梨收穫面積7522公頃，產量預估39.5萬餘公噸。農糧署副署長姚志旺表示，鳳梨從種植到生產，至少要一年半時間，今年採收的鳳梨，一年半前就種植了，因此今年面積、產量都和去年差不多。

不過南部某地方農業官員直言，包括國財署土地、退輔會管轄的農場等都有種植鳳梨，面積動輒上百、上千公頃，但這些耕種面積都不會列入農委會的統計內，相關統計恐失真。

屏東鳳梨農阿泰表示，去年雖然遇到鳳梨禁令，但還是繼續耕種下去，因為補貼、包賣不虧本，「繼續壓下去就對了」。中部某水果貿易商直言，產地合作社問一圈，今年鳳梨沒減少，反而更多了，因為各項補貼滿滿，看好未來鳳梨外銷市場。實際上，業界推估今年農委會對於鳳梨外銷的補助金額應和去年一樣，但官方尚未證實。

農委會過去一年來曾14度提出兩岸應就防檢疫問題，展開技術性對話，但都遭陸方「已讀不回」，台灣甚至狀告世界衛生組織(WTO)食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會(SPS委員會)第81次例會中，提出特定貿易關切，意見仍被擱置，一年來兩岸「有溝沒有通」，台灣頻頻被碰軟釘子，介殼蟲爭議未解。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，發生鳳梨禁運事件以來，過去一年，曾14度向陸方提出，希望能展開兩岸防檢疫的技術性諮商，但是，不論是鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、甚至近期的石斑魚議題，都沒有收到陸方回應，防檢局仍會繼續透過兩岸平台持續努力接洽，希望能在這技術平台上，可以對話解決問題。

去年為了賣鳳梨，農糧署、國際處推出鳳梨各種拓銷補貼專案，在高額補助推波助瀾下，全球華人吃起愛國鳳梨，包括加拿大、澳洲新加坡、日本、香港等地，都出現運費比鳳梨更貴的亂象，更出現黑心鳳梨等破壞台灣水果品質名聲的事件，從海外傳回台灣鳳梨削價競爭，打壞原有外銷市場。

大陸去年3月頒布台灣鳳梨禁銷令，這一年來，台灣鳳梨產量推估減少1％。(本報資料照...
大陸去年3月頒布台灣鳳梨禁銷令，這一年來，台灣鳳梨產量推估減少1％。(本報資料照片)

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