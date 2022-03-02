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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

不滿陪正宮過年 小三護理師當街砍死牙醫師

記者李隆揆／台北2日電
呂姓牙醫師被當街刺殺，警方封鎖現場調查案情。(記者李隆揆／攝影)
呂姓牙醫師被當街刺殺，警方封鎖現場調查案情。(記者李隆揆／攝影)

27歲曾姓女護理師昨天到台北市萬盛街與57歲呂姓牙醫師談判，涉持菜刀砍殺呂男多刀後再自殘，救護人員到場時呂男已無呼吸心跳，送醫不治，曾女割腕、割頸全身是血，大喊「是他辜負我」，手術後住院觀察；警方研判是情感糾紛引發殺機，確實原因還要釐清。

台北市消防局昨天獲報文山區萬盛街巷弄發生凶殺案，救護人員到場發現一男一女倒地，地上有一把菜刀；警方查出男子是住附近的呂姓牙醫師，女子為曾女，是女方行凶。

據悉，57歲呂男與妻子結褵多年，育有2女，均已成年。呂男是牙醫師，在秀朗橋附近開診所，在網路上具有高評價。兇嫌28歲曾女2018年間曾在呂男診所擔任護士，2人因工作日久生情，交往十幾年，呂妻亦早知道小三的存在，默許2人老少畸戀。

地下情生變 買菜刀守門

據了解，曾、呂兩人地下情近來生變，曾女疑因此不滿，得知呂男平時吃完午餐後會出門上班，昨天買一把菜刀，在呂男公寓外守候。

兩人當街爆發激烈衝突，驚動鄰里多次報警，呂妻聞聲也一度下樓查看，但被呂男趕回家；沒多久曾女拿出預藏菜刀砍殺呂男，呂頸部、下巴、胸口及臀部遭砍多刀，其中左胸一刀穿刺傷導致血胸，當場倒地失去意識，呂妻直到聽聞警車鳴笛再次下樓，見呂男倒臥血泊中才知出大事，崩潰痛哭。

行凶後激動 大喊不甘心

警、消到場時，曾女已割左腕，自刎右頸部，她情緒激動，「是他辜負我，我不甘心！」警方調查，曾女不滿呂男在今年春節期間，回家陪妻女過年，讓她孤單一個人在台北過年，她覺得受到冷落，再想到自己與呂男交往多年，卻一直沒有名分，於是醋勁大發。

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