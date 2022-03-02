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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

酒店妹全家設局殺富商謀財470萬 全遭起訴求重刑

記者林宛諭／彰化2日電
彰化縣林姓女子（左）夥同父母一家人將男友張姓男子（右後）誘出殺害棄屍，彰化縣地檢署昨天依強盜殺人等罪嫌將林女等五人起訴，並求處重刑。(翻攝自林女臉書)
彰化縣林姓女子（左）夥同父母一家人將男友張姓男子（右後）誘出殺害棄屍，彰化縣地檢署昨天依強盜殺人等罪嫌將林女等五人起訴，並求處重刑。(翻攝自林女臉書)

50歲張姓富商結識小20歲林姓酒店女子，林女覬覦富商470萬元（台幣，下同，約16.7萬美元）存款，偕同父母與弟弟一家人謀財害命，騙張男南下一起出遊，下安眠藥昏迷後勒斃沉屍溪中；檢方痛批林女全家4人冷血殺人，惡性重大，對4人求處重刑。彰化地院昨裁定林女4人收押禁見3個月。

張男去年10月底被發現五花大綁沉屍彰化縣埔鹽鄉東螺溪，頭、臉、眼被黑色膠帶纏繞，身上綁著重達40公斤空心磚，全身包黑色塑膠袋；張失聯後，曾在酒店上班的30歲林姓女友曾持張的提款卡盜領。

檢警調查，31歲林女與51歲張男在酒店認識後交往，張男每月至少拿20萬元供林女花用，但她仍不滿足，得知張男帳戶裡有大額存款後，就吵著錢不夠用，張男還買了BMW車登記在林女名下，作為安撫，但雙方仍為金錢問題爭吵不休，並於去年9月分手。

林女回彰化老家後提及此事，決定與50歲父親、49歲母親、24歲弟弟共謀誘騙張到彰化，殺人棄屍再盜領。

去年10月14日，林弟向22歲陳姓友人取得安眠藥，先和父母找尋棄屍地點，將黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等作案物品藏放在東螺溪畔。

10月16日，林女騙張想去台中醫美諮詢和出遊，讓張從新北市南下陪她，林母將安眠藥加入飲料讓張喝下，再由林女開車載張與一家人到漢寶溼地；張昏睡後被林父持綿繩勒斃，一家人依計畫棄屍東螺溪，之後陸續提領張男戶頭470萬元存款。

林父擔心屍體浮出水面，17日還找陳男穿潛水裝、戴蛙鏡，回東螺溪潛入溪中，用大石頭壓住屍體。

林女父母辯稱張欺負女兒，為了討公道才下手，但檢方查出張對林女出手很大方，連林母喜歡的首飾也買。

檢方認為，林女僅因與張男有感情糾葛，竟覬覦其存款，密謀殺害張男並奪取財物，父母與林弟身為至親，不思勸阻、反與之共謀，4人冷血殺人後棄屍，再盜領存款，犯罪計畫分工縝密，顯見強盜殺人決意甚堅，建請從重量刑。

彰化縣林姓女子（右三）夥同父母一家人將男友張男誘出殺害棄屍，彰化縣地檢署1日依強...
彰化縣林姓女子（右三）夥同父母一家人將男友張男誘出殺害棄屍，彰化縣地檢署1日依強盜殺人等罪嫌將林女等五人起訴，並求處重刑。(翻攝自林女臉書)

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