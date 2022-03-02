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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

台防長：不排斥恢復徵兵 義務役頂多3年

台灣新聞組／台北1日電
立法院法制局日前發行「少子化問題與對策之研析」報告，報告表示，因應少子化造成國防人力需求不足，建議機關設立風險控管期程，依兵役法回復徵集常備兵與停止替代役的徵集。（記者洪哲政／攝影）
立法院法制局日前發行「少子化問題與對策之研析」報告，報告表示，因應少子化造成國防人力需求不足，建議機關設立風險控管期程，依兵役法回復徵集常備兵與停止替代役的徵集。（記者洪哲政／攝影）

俄烏開戰，台國防部長邱國正昨說，國防部不分晝夜掌握當前情勢，國軍戰備有所強化，但未針對俄烏戰爭影響提升戰備層級。對於徵兵制的討論再起，邱國正說，現在又把徵兵制度議題炒作起來，他並不排斥，但義務役期頂多兩、三年，募兵志願役期則是四年以上，戰力比以往有過之而無不及，「現在應強化後備戰力」。

對於是否回復徵兵制或延長役期？邱國正說，台灣並沒有廢除徵兵制，現在是募徵並用，重點放在募兵制，四個月役期就是徵兵，任何議題國防部都可以討論，目前重點就是建軍備戰。

有立委質詢，國防部全民防衛動員署今年成立，國防部去年曾宣示「民眾求生避難手冊」將於今年3月完成，進度為何？邱國正答詢時一度表示，「全民國防手冊」3月1日已頒發；但國防部稍後表示，「全民國防手冊」 將在政院核定後，3月起公布於國防部及全動署網站。據了解，最快今明就會在官網公布。

此外，立法院法制局日前發行「少子化問題與對策之研析」報告，報告表示，因應少子化造成國防人力需求不足，建議機關設立風險控管期程，依兵役法回復徵集常備兵與停止替代役的徵集。

這項報告撰稿人為盧延根，為立法院法制局助理研究員。據金門日報報導，盧延根是金門人，陸軍官校畢業，曾派駐馬祖前線擔任直屬情報官，具博士學位，1996年中校退役後轉任公職。

盧延根所撰報告指出，台灣現行兵役是採「募、徵」併行制度，為因應台灣少子化趨勢，所可能造成國防人力需求不足或專業不佳的衝擊，機關允宜設立風險控管期程，依「兵役法」第34條第3項後段的立法意旨，當志願服役者不能滿足兵額時，回復徵集服常備兵現役，以適時因應外力嚴峻的軍事挑釁。

國防部

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