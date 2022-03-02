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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

黑白集／恢復徵兵？小英丟不起票倉 困境留給下一任

黑白集

烏克蘭靠著民兵抵擋俄國砲火，保衛貧窮與貪腐的祖國，人民鮮血抵擋換來歐美遲來的制裁，也讓總統澤倫斯基民調起死回生，狗熊變英雄。戰爭是悲劇，但烏克蘭這局多了黑色荒謬，崇尚民主又愛國的人民，怎麼會落到肉身應戰的命運。

國際不斷提醒台灣「下一個輪到你」，蔡政府抬出台灣海峽與台積電，力陳台灣非烏克蘭。大白話就是：美國鐵桿保台，中國大陸不敢打。美國學者福山也認為台烏不同，但最大區別是台灣自衛決心不如烏國，中國的挑戰卻遠甚俄國；台灣不為己而戰，即難期美國救援。

福山直指，廢徵兵制使台灣自我防衛不足；林濁水則說，蔡英文對危機故作不知。八年級生七成不願上戰場，辣台妹丟不起票倉；面對少子化溶蝕兵源，她只能把困境丟給下一任。

俄烏戰事揭開台灣國安政策的脆弱，綠營結合側翼撒出疑美、舔共的帽子，壓制社會論辯。國防部則推播飛彈實射影片，粉飾太平。台灣有個比俄國還強大的威脅，執政者卻躲避徵兵，空喊團結禦敵，卻不綢繆平民接受軍事訓練。

台灣民眾援烏者眾，政府搶著加入大國制裁行列，卻不願面對自己的棋子命運。別忘了台灣離戰爭僅幾步之遙，有一天，替烏人按讚的手指可能就得扣扳機。廉價的同情，只夠拭淚，無法澆鑄成烏國人民的護土決心。

烏克蘭 俄國 台積電

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