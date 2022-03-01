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閒置店面狂訂奶粉 外送員報警揪出盜刷

記者陳宏睿、陳秋雲／台中1日電
閒置店面狂訂奶粉，外送員覺得可疑報警揪出盜刷。 (本報資料照片)
閒置店面狂訂奶粉，外送員覺得可疑報警揪出盜刷。 (本報資料照片)

台中市5名外送員同1日跑單時發現不斷接獲不同消費者訂奶粉，都送往同一家閒置店面的騎樓，「1單只買1罐」，訂單備註欄還留其他的手機號碼，懷疑是新型態犯罪手法報案；警方逮捕取貨王姓男子，查出至少2名民眾被盜刷信用卡，不排除是集團犯罪，依詐欺、偽造文書罪嫌移送王男，檢方訊後限制住居，指示擴大追查。

台中市警二分局上月22日晚間接獲廖姓外送員報案，指疑有歹徒盜刷會員信用卡購買奶粉，警方根據他指證的地址，到場起出28罐各式品牌奶粉，每罐價約500元(台幣，下同，約18美元)，帶回收貨的39歲王姓男子。

廖姓外送員說，當天不只一次送單至該處，每次訂單都是1罐奶粉；當晚送單時，發現店面騎樓桌面已有7罐奶粉未取，當下覺得可疑，透過外送員群組詢問，發現至少4個同行也有接單送奶粉到該處。

更可疑的是，他透過外送APP平台留的會員電話，與下單會員聯繫，對方卻回「沒下訂」；訂單備註欄留另支電話，他聯絡對方獲得回應是將貨品放騎樓，覺得可疑才報案。

警詢時王男供稱奶粉是要自用，對何人盜刷不知情，也不知道被盜用會員資料何來，警詢後依詐欺、偽造文書罪嫌移送台中地檢署，檢方訊後限制住居。

檢警表示，目前懷疑背後有集團操控，已找到2名被盜刷信用卡民眾，另向外送平台業者調閱資料，清查可能被害人數。平台業者則說，目前系統運作正常，已備妥資料提供警方調查，另協助消費者報警。

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