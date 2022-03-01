禁養比特犬 違者最高可罰25萬 各地傳出棄養潮

3月1日起台灣禁止民眾飼養或輸入比特犬。(圖：顏杏娟提供)

因傷人事件頻傳，3月1日起台灣禁止民眾飼養或輸入比特犬（美國比特鬥牛犬、美國史大佛夏牛頭犬），違者最高可罰25萬元（台幣，下同，約8933美元）；在此之前的既有飼主，明年2月底前須登記備查才能飼養，但不可再繁殖。儘管農委會給予1年緩衝期，但從去年底草案釋出後，不少地方陸續傳出棄養潮，動物防治所收容的比特犬大增。

動保團體認為，農委會開了一個登記展延的小門，但這一年既有飼主仍可買賣、飼養，政府配套明顯不足，後果全民承擔。

農委會統計，既有比特犬登記在案約500隻，但未登記者眾，成了管理黑洞。農委會新規定因而要求既有飼主必須在明年2月底前完成登記備查，否則查獲飼養就會挨罰5到25萬元。

儘管還有1年的緩衝期，但已有不少飼主紛紛棄養。桃園市動保處統計，過去每年收到的棄養比特犬約2到4隻，但去年就多達10隻，目前已收容21隻，不僅壓力大，因收養條件嚴格，比特犬恐要在園區度過餘生。台中市去年收容比特犬26隻，今年至今就8隻，因陸續有人認養，目前園區收容剩6隻。

嘉義縣也出現棄養潮，防治所長林珮如說，共抓到12隻比特犬，動保管制隊使出渾身解數才捕捉到這些凶猛比特犬，但只有4隻有人領養。因比特犬攻擊性強，須單籠關養，防治所只有40個籠子，若棄養量再增加，恐無法收容。

有動保團體還說，除了一般飼主棄養，更擔心會有繁殖場因禁養政策丟棄比特犬，一旦變成流浪犬，因為覓食，就會攻擊人和流浪動物或家犬、家貓，會是很嚴重的公安 問題。

不過，台北市動保處副處長陳英豪說，比特犬為大型犬，在都市不易飼養，數量不多，加上禁養公告去年已對外宣傳，飼主有1年時間充分思考、準備，未出現棄養潮；基隆市、新竹市、苗栗縣收容也未增多，屏東縣則接到許多民眾詢問比特犬登記的電話。

農委會表示，比特犬飼主出入公共場所應由成年人伴同，並採防護措施，以長度不超過1.5公尺的繩或鍊牽引；幫犬隻配戴不影響散熱的透氣口罩 。違反規定者，可處3萬到15萬元罰鍰。

台灣動保行政監督聯盟秘書長何宗勳說，展延1年產生很多無法預知的問題，例如這1年飼主若不願替比特犬絕育，等於又開了接續飼養的後門；棄養潮去年開始，政府配套不足也不夠積極，很多收容所需要獨立籠，人力、空間和照顧，不是每家收容所都能負擔。

愛狗人協會理事長顏杏娟說，一般飼主沒為犬隻登記、植晶片 就立刻開罰，為何比特犬飼主能夠延1年？不管是把比特犬帶到山上丟棄或送到公立收容所，後果其實都是全民承擔。

像嘉義縣竹崎鄉去年12月有被棄養的比特犬咬死土狗，今年1月布袋鎮民代表飼養的比特犬掙脫，咬死別人餵養的毛小孩，兩起事件都是在農委會公布新規後發生。

基隆陳姓男子飼養的比特犬曾在2019年1月咬死一隻流浪狗，基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱說，這隻比特犬目前單獨被關在大型狗鐵籠，平時與人相處情形還好，但某些特殊情況會展露攻擊性；有次將牠單獨綁在樹下，竟把獸醫的機車座墊咬爛。

何宗勳說，遭送到收容所的比特犬，恐也不易找到領養者，像之前屏東咬死3歲男童的比特犬「索爾」，高達3千多人為牠請命免死，但真正願意收容牠的狗場只有3家，家庭領養者僅1家，說明比特犬被領養的困難。

陳瑞濱也說，咬死流浪犬的比特犬雖開放領養，但因須具備一定條件，目前無人符合資格。