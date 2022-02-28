健保慢箋擬分級收費 大型醫院強烈反彈

健保會研議健保部分負擔方案，在慢性處方箋部分，健保署規畫至醫學中心及區域醫院領取第二與第三次慢箋，每次多付台幣100元，但地區醫院、基層診所和社區藥局免收，健保會對此意見分歧。（本報資料照片）

健保 會研議健保部分負擔方案，在慢性處方箋部分，健保署規畫至醫學 中心及區域醫院領取第二與第三次慢箋，每次多付100元（台幣，下同，約3.57美元），但地區醫院、基層診所和社區藥局 免收，健保會對此意見分歧。據了解，為平息爭議，可能連藥局都將酌收慢箋費用，由於影響重大，要等衛福部長陳時中最後拍板。去年台灣請領慢性處方箋的病友達736萬人，藥費800多億元，全部醫療費用超過千億。

為使健保部分負擔方案盡速上路，陳時中今天下午邀集醫學中心、區域醫院、地區醫院與醫院協會等代表，討論急診部分負擔費用、各級醫療院所慢箋收取金額等議題，其中又以慢箋最為棘手，事關各級醫院及藥局收入財源，而分級收費為討論方案之一，民眾持慢箋至藥局請藥，也得支付費用。

健保署原先方案引發區域醫院極度不滿，醫學中心也抱怨連連，就有醫師建議，醫學中心慢箋部分負擔100元、區域醫院80元，而地區醫院、基層診所、社區藥局則分級收費，以杜絕藥品浪費。

近兩年來，社區藥局藥師在防疫作戰中立下大功，在疫情嚴峻之際，數千家社區藥局執行口罩販售實名制，成效良好，因此，在這次慢箋部分負擔規畫中，歸在「零」部分負擔，這也有助於醫療分業的落實。但面對醫界強力反彈，能否守得住，就看陳時中定奪。

「社區藥局若要收費，這是懲罰慢性病患。」總統府國策顧問、藥師公會全國聯合會理事長黃金舜說，全台7000多家社區藥局，如果慢箋回歸社區藥局，拿藥仍維持零元，除了提供就近取藥便利性，社區藥師更能給予衛教，減少民眾服用藥品、中藥、保健食品等交互作用，為用藥安全而把關。

黃金舜說，大型醫院之所以反對，原因在於領取慢箋患者漸少，稀釋藥價差的利潤，往後無法「以藥養醫」。但全台每年藥費占健保總額比率為28.9%，相較於南韓16.7%、日本16.2%、美國12.5%，異常偏高，重點應該是補足醫院的診察費，而不是賺取不合理的藥價差，以貼補醫院收入。

黃金舜說，為讓藥價差更為透明，全聯會已成立藥品獨立總額推動小組，成員有公衛等學者專家，期盼每年2000多億的藥品費用由全聯會管理，今年底前有機會與19家醫學中心共同研議，先針對醫學中心每年約100多億元的慢箋藥費由全聯會負責，期盼落實醫藥分業。