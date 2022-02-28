用震樓神器報復樓上 報警檢舉的竟是樓下

使用震樓器需將長棍立在地面，樓下住戶天花板也會受影響，新北林姓男子因此挨罰。（記者陳俊智／翻攝）

林姓男子不滿樓上住戶常有噪音，上網買「震樓神器」安裝，不定時製造噪音「回擊」，結果住林男樓下的住戶反被波及，因共振效應深受其擾，錄音蒐證後報警提告妨害安寧。林男承認安裝震樓神器，但稱不知會波及無辜，被依違反社會秩序維護法裁罰3000元（台幣，下同，約107美元）。

警方調查，47歲林男住在新北市汐止區某公寓4樓，與5樓鄰居常因噪音問題有摩擦，林男不滿樓上常有搬椅子、走動等聲音，影響他入眠，曾上樓理論卻遭對方反嗆，決定買震樓器報復。

林男去年6月上網購得震樓器，至今年2月間多次不定時啟動，5樓住戶曾被影響下樓理論，林男揚言加強震樓效果，雙方數度起爭執，但均未報警。

但震樓神器會產生共振效應，住在林男樓下的33歲陳姓男子受波及，他不堪其擾5次報警，但林男在警方敲門查訪時都避不出面；陳男於是自行蒐證，錄音、錄影後到派出所報案。警方通知林男到案，他見罪證確鑿，坦承有用震樓器擾鄰，但強調不知會影響樓下鄰居。

警方說，震樓神器靠機械馬達運轉，開機會發出規律撞擊震動聲，主要都是樓下因噪音反制樓上住戶時使用，能調整噪音大小、振動頻率，被視為是「以暴制暴」工具。

震樓器需將長棍立在地面保持穩定，樓下住戶天花板也會受影響。台灣買賣震樓器雖未違法，但若使用時製造噪音干擾其他人，涉妨害公眾安寧，依社維法最高可開罰6000元罰鍰。