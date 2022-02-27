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黑白集／守護加害者人權 但被害者痛苦呢?

鄒篤麒
憲法法庭判決警察強制抽血酒測違憲。（本報資料照片）
憲法法庭判決警察強制抽血酒測違憲。（本報資料照片）

憲法訴訟法上路，憲法法庭做出兩個判決，第一號判決指警察可強制抽血酒測違憲，另一號判決也指法官強制要求刊登道歉啟事違憲。大法官積極保障人權，但若缺乏完整配套，恐又流於「只保障加害者人權」。

酒駕是全民公敵，卻不代表不斷加重的酒駕強制或嚴懲規定全都合憲，更不能與直接賦予警方強制權力劃等號，何況涉及侵害身體權與資訊隱私權，這也是第一號判決的意義。

憲法法庭既點出問題核心，也提出兩年過渡期應報檢察官核可、受測者可聲請法院撤銷等對策，勢將成為修法方向。不過更大的疑慮是，報請檢察官核可需要時間，肇事者酒精濃度下降，形同眼睜睜看著證據湮滅，如何補洞，立法及行政機關必須給人民交代。

至於命加害人道歉違憲判決，憲法法庭雖在「請求回復名譽之適當處分」與保障言論自由間作出更細膩的辨明及選擇，卻無助解決廣為詬病的「大街罵人、小巷道歉」現象。法院雖仍可判決加害人刊登判決全文或被害人勝訴啟事，但回復名譽的程度終究比不上道歉，如何避免加劇「假聽說、實毀譽」歪風，也有待未來法官判決補救。

人權立國是理想，已成「第四審」的憲法法庭，用兩個判決守護了加害者人權，但如何撫平被害者的痛苦和折磨，卻是人民更關切的事。(轉載自聯合報)

檢察官 警察 隱私

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