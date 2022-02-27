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深夜叫球員進房強吻、摸下體 國中教練辯：替他療傷

記者陳弘逸／高雄27日電
高雄某國中謝姓棒球隊教練涉嫌猥褻球員，地方法院將他依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處一年六個月有期徒刑。（記者陳弘逸／攝影）
高雄某國中謝姓棒球隊教練涉嫌猥褻球員，地方法院將他依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處一年六個月有期徒刑。（記者陳弘逸／攝影）

高雄某國中謝姓棒球隊教練，任教期間藉職務之便，趁一名住校的棒球隊員就寢後，單獨叫進教練房間，對他強吻撫摸生殖器、胸部等猥褻行為，此事曝光後，還辯稱是，替球員療傷。審理期間謝男始終否認犯行，也無悔意，地方法院將他依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處一年六個月有期徒刑。

判決指出，謝男於2017年8月1日至2019年2月21日擔任橋頭區某國中棒球隊教練，任職期間因負責照顧隊員生活，一同住在國中棒球隊宿舍。謝男於2018年4月晚上，趁棒球隊員集體就寢後，將未成年的男球員叫到教練房間，並要求他躺下，不顧對方意願強行親吻及撫摸生殖器、胸部等猥褻騷擾行為。

當下受害男球員藉故離開才得以脫困，隔日目擊他進教練房間的同隊員，問及發生何事，起初，他說沒事；但因心情不好，在隊員追問下，才願意吐實。

事情曝光後，受害男球員的父親向警方報案，經市府婦幼警察隊調查後移送，後由檢方起訴。審理時，謝男矢口否認犯行，還辯稱，帶球員進房間是要幫忙治療腳部受傷問題，並未撫摸胸部及下體。

地院審酌謝男為逞一己私慾，辜負教練職責，以違反意願的方式實施猥褻，對正值青春期的受害球員形成身體、心靈創痛甚大，且犯後始終飾詞狡辯，未見悔意；經審理，地方法院將他依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處一年六個月有期徒刑，全案可上訴。

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