長榮海空恐分家 二房轉變傳為星宇

長榮 國際經營權恐變天，一位已離職熟悉集團的人士分析，二房張國煒此次與大房老三張國政的結盟讓人意外，儘管張國煒日前對外強調中立，但星宇航空太燒錢已動到老本，背後銀行團壓力太大，推測是不得不考慮結盟謀出路的關鍵。

不願具名的知情人士表示，當年張國政、長榮集團創辦人張榮發女婿鄭深池與張國煒的恩怨情仇心結已深，業界都在觀察這樣的結盟能否持久。

對於結盟一事，弟弟派不願多做回應。長榮集團也不評論。

星宇航空發言人聶國維則表示，對於長榮國際改選結果沒有意見，星宇航空對外的合作採開放的態度。

知情人士指出，此次改選前，鄭深池介入深，且不斷為張國政奔走運籌帷幄，昨天長榮國際股東會 也親自出席；鄭深池雖然貴為駙馬爺，但當年被迫離開長榮集團，張國煒的母親「李阿姨」是關鍵，兩邊結怨已久，所以這次結盟能結多久市場也都在揣測。

也因此，外界對於兩邊的結合大感意外，有一說是兩邊早就喬好，推測可能是未來星宇能與長榮航空合作，減輕星宇燒錢壓力，二房接受弟弟派的的合作邀約是「情非得已」。

熟悉內情人士表示，實在沒法想像張國煒會和老三結盟，畢竟張榮發辭世後，張國煒原本有機會接長榮航空，但從頭到尾張國政堅決反對，後來因為遺囑公開事件讓張國煒離開集團，因此這樣的心結還能「變朋友」，只能說商場上沒有永遠的敵人。

對長榮集團的經營權戰火再起，一位已離職熟悉長榮集團的人士表示，從股權結構來分析，未來如果兄弟沒有辦法坐下來好好談，集團可能會走向分拆之路；大哥張國華持有的長榮海運股權多，2023年改選時，跟海運相關的公司經營權，張國華有望穩拿在手上。

長榮航空相關的體系在2023年的變數相當大，長榮國際變天後，2023年的改選變數增加，大房弟弟派張國明、張國政拿到長榮航空的多數席的可能性很高，所以長榮航空相關體系有可能會出現新變化。

隨著這樣的股權結構，一位已離職熟悉長榮集團的人士表示，可以約略看出來，萬一兄弟無法坐下來好好談，最終就是走向海空分家的局面。