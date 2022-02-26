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長榮國際變天 「弟弟派」逆轉勝出 集團權力大洗牌

記者何醒邦／台北26日電
長榮國際舉行股東臨時會，代表長榮集團弟弟派的張榮發次子張國明（右二）與張榮發女婿鄭深池（右一）進入會場。(記者潘俊宏／攝影)
長榮國際舉行股東臨時會，代表長榮集團弟弟派的張榮發次子張國明（右二）與張榮發女婿鄭深池（右一）進入會場。(記者潘俊宏／攝影)

長榮集團大房三兄弟分兩派互不相讓，主戰場控股公司長榮國際昨天改選董監，最關鍵之處是二房張國煒與其母李玉美的7%少數股權；張國煒家原傳出不介入、只出席不投票，但會中卻突然「改變心意」投給弟弟派，讓弟弟派的張國明與張國政聯盟逆轉勝，取得過半的三董一監，贏了哥哥派張國華。

長榮國際為長榮海運、長榮航空的前三大股東，今後長榮集團的版圖與權力結構，勢必重新洗牌。市場人士說，「張國煒母親的關鍵一票，牽動市值破兆的長榮王國版圖，以後大房二房四兄弟各有地盤，不再是大哥獨大。」

至於張國煒家改變心意原因為何？目前尚不得而知。星宇航空表示，公司並不清楚董事長張國煒的私事。長榮國際則表示，已順利選出新任董監事，秉持公司治理，尊重選舉結果。

長榮國際昨在張榮發基金會召開股臨會，經過半小時投票，選舉結果揭曉：弟弟派的三名董事為凱明公司、祥陽基金會、聖世公司，監察人為政慧基金會。哥哥派的兩名董事為張國華、現任長榮國際董事長柯麗卿，監察人為御公司。依法將在15天內選出新任董事長。股權較少的弟弟派竟取得過半席次勝出，經營權也隨之變天，令外界訝異。

長榮國際的股東結構為：張榮發（文教）基金會占28.8%，張榮發慈善基金會5%，老大張國華、老二張國明、老三張國政三兄弟各占18%，二房張國煒母親李玉美有7.14%，張榮發身後未處理財產5%。公司共有五董二監。

大房三兄弟2016年雖聯手把二房張國煒逐出長榮，但2019年初，長榮國際改選，張國政與張國明就因不滿老臣柯麗卿續掌長榮國際董事長，因而與大哥張國華鬧翻，持有長榮國際三成多股權的基金會成大房內戰標的。

經過兩年多的爭戰，文教基金會雖由哥哥派張國華勝出，但弟弟派也拿下慈善基金會，前哨戰至此告一段落，但李玉美的7%就位居關鍵地位。熟悉經營權的律師表示，大家都以為會維持大哥掌權現狀，結果竟戲劇性出現弟弟派逆轉翻盤。由於張國政與張國煒母子結怨頗深，頻頻對二房提告遺囑無效等官司，張家友人說，「張國煒家應與弟弟派達成某些協議。」

市場人士說，長榮集團權力結構即將重組，可能海運還是張國華，但航空就屬於張國政與張國明，張國煒雖早已自創星宇航空，但具關鍵影響力，「大家勢均力敵，以後什麼大事都要兄弟一起協商、一起坐下來談。」

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