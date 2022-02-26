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逼道歉如洗門風 大法官：打擊人格

台灣新聞組╱台北26日電

名嘴陳敏鳳與台灣中正大學法律系教授盧映潔等四人，因民事爭訟案件被法院判決須在網路或報紙上刊登道歉啟事，憲法法庭審理釋憲後認定，判決民法195條「強制道歉處分」違憲，主筆大法官黃昭元認為，強迫道歉與「洗門風」一樣，讓人受到類似遊街示眾的屈辱、打擊其人格及人性尊嚴。

據中國時報報導，前副總統呂秀蓮與《新新聞》官司衍生的釋憲案，大法官2009年作成釋字656號解釋，認定判決命加害人公開道歉沒有違憲，但昨天憲法法庭的判決推翻釋字656號解釋的結果，黃昭元也在判決書提及，思想自由保障人民的良心、思考、理念等內在精神活動，是人類文明的根源與言論自由的基礎，應受憲法絕對保障、不容侵害。

據報導，黃昭元指出，強制加害人對自己道德判斷，從而產生自我否定、甚至自我羞辱的負面效果，必然損及道歉者的內在思想、良心及人性尊嚴，侵害憲法保障自然人思想自由的意旨，他與另10位大法官都認定，強令道歉的處分是違憲。

另據本報系聯合報報導，道路交通管理處罰條例規定，肇事駕駛拒絕或無法吐氣酒測，應由警察送醫強制抽血檢測，大法官昨天判決違憲，警政署表示尊重，警界有人認為有助保障人權，也有人認為拉長作業時間，抽血回推酒測值容易失準，「若原本酒測值就不高，有可能測不出來」，且增加警察工作負擔。

一名交通警官說，肇事已構成客觀上不能安全駕駛，若駕駛拒測或無法吹氣，因人體內酒精會隨時間消退，調查具急迫性，不必再經檢察官許可，實務上半小時到一小時就能完成抽血。

大法官 警察 檢測

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