憲法法庭判決：強制抽血酒測、強制登報道歉 違憲

對酒醉駕駛不能或拒絕吹氣酒測時，警方強制抽血檢驗被指違憲。示意圖。(本報資料照片)

酒駕肇事近來深為民眾痛惡，大法官 憲法訴訟第一號判決，認為道路交通管理處罰條例規定肇事駕駛不能或拒絕吹氣酒測時，警方一律可委由醫療單位強制抽血檢驗，牴觸憲法保障的人身自由、身體權和資訊隱私權，宣告違憲；另外，憲法法庭昨以保障言論及思想自由為由，判決民法的「回復名譽之適當處分」不包括以判決命加害人道歉。

強制抽血酒測一案是調憲法法庭研究法官吳志強在花蓮地院審理林姓、鄭姓男子騎車自撞案件，兩人因傷勢嚴重無法接受吹氣酒測，被送往醫院抽血檢驗，酒精濃度皆超標，檢方依公共危險罪嫌起訴；吳認為強制抽血違憲，聲請釋憲。

判決指出，主管機關應在兩年內修法；大法官也認為不能依此規定檢測 肇事者有無毒品反應。

大法官說，無論是否有酒駕嫌疑，只要駕駛肇事都能強制由醫療單位採血，欠缺正當法律程序，且對血液樣本、檢測結果沒有法律規範；依判決意旨有酒駕嫌疑的肇事者，得強制抽血酒測，但應踐行正當法律程序，立法者應該審慎規範血液樣本、檢測結果不被濫用。

大法官黃虹霞提不同意見書指出，酒駕造成眾多家庭破碎，防杜酒駕危害，大法官也有責任，但判決執意宣告違憲，「本席無力阻止，無奈更非常遺憾」，請檢察官多多擔待，即使做「橡皮圖章」也請配合。

另外，大法官13年前在釋字656號解釋才宣告「命加害人公開道歉」合憲，昨天以「憲法變遷」為由變更解釋。

此案聲請人包括因報導前立委黃國昌岳父在中國山東投資案的中國時報、媒體上稱「馬英九 總統收受違法政治獻金」的媒體人陳敏鳳、和同事齟齬的中正大學法律系教授盧映潔及一名在網路上謾罵挨告的朱姓男子，四案都因遭法院判決要強制道歉，當事人認為違憲而聲請大法官解釋。

由黃昭元大法官主筆的憲法裁判指出，憲法保障人民有積極表意、消極不表意的言論自由，國家法律如強制人民表達主觀意見或陳述客觀事實，屬限制人民言論自由。判決指強制道歉的手段讓人民必須發表「自我否定」的言論，當加害人為新聞媒體時，還可能干預新聞自由，影響媒體健全民主、公共思辨等重要功能。

不過，詹森林的部分不同意見書和黃瑞明提出的不同意書見書，都對此判決有所質疑。黃瑞明指本判決限制法官可用於彌補社會衝突的工具，對於日常衝突的拒絕道歉也以言論、思想、信仰自由為名加以保護，恐為基本權過度使用，且對言論、新聞自由的崇高性造成價值稀釋與貶損。

詹森林也指出，本判決無限上綱加害者的言論、思想自由，卻完全漠視被害人名譽權，更引用美國首席大法官羅伯茲曾寫過的不同意見：「多數意見若要慶祝本判決，請便；但不要慶祝憲法，本判決無關憲法」。