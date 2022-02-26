健保部分負擔調漲激辯 交陳時中拍板 最慢6月底上路

五大健保財務調整措施，陳時中裁示最慢6月底上路。(本報資料照片)

衛福部健保 會25日討論五大健保財務調整措施，其中廢除旅外國人停保制、調高健保投保金額上限兩案獲多數委員支持，但部分負擔方案討論激烈，交由衛福部拍板。衛福部社會保險司長商東福指出，部分負擔調整、提高投保上限僅須修改施行細則，衛福部長陳時中 裁示最慢6月底上路。

健保會25日會議時間四小時，其中三個多小時在討論部分負擔。根據最新部分負擔調整方案，新增慢箋、檢驗檢查項目，並調整藥品與急診部分負擔，影響人數逾1500萬人，其中輕症患者若到醫學中心急診就醫，部分負擔高達800元，引發不同意見。

健保會執行秘書周淑婉表示，健保會委員肯定財務調整措施，但認為部分負擔不是分級醫療的最終目標。部分委員認為，領取慢箋多為弱勢族群，若新增部分負擔，將增加就醫經濟障礙且造成階級化，建議健保署應針對近貧、高齡、弱勢等特定族群進行分析，降低特定族群財務負擔。

急診部分負擔，周淑婉說，部分委員認為，檢傷分類是為評估治療優先順序，依此作為部分負擔依據應審慎考量。健保會委員、民間監督健保聯盟發言人滕西華說，依檢傷分類進行部分負擔收費，違反第一線急診醫師專業判斷，健保署應三思。

檢驗檢查費用持續上升，滕西華說，檢驗與檢查幫助醫師確定診斷及治療效果，且部分項目是健保署要求，否則無法取得特殊藥品或接受第二階段治療，調整檢驗檢查部分負擔對患者並不合理。不過，前衛生署長葉金川支持調整檢查檢驗部分負擔，避免有些病人認為免費就要用到底。

五大財務調整措施包括調整部分負擔、提高投保金額上限、廢止短期停復保、強化政府責任、改革補充保費 制度，其中提高投保金額上限、廢止短期停復保達成共識。

對此，專家說，人口結構老化與年輕人低薪，加上新藥新科技等增加健保財務負擔，健保財務短絀壓力勢必日漸增加，若整體架構或支付制度不變動，過度「省錢」或「調整部分負擔」，無法根本改善健保財務問題。