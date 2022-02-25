孫被控逆倫殺嬤奪財 未找到遺體判無罪

台中市民阮哲夫被控殺害郭姓祖母奪財，檢察官 去年依殺害直系血親尊親屬等罪起訴，法官認定阮男盜領祖母存款及解約金442萬元(台幣，以下同)，昨依偽造文書、詐欺 罪判刑三年六個月；但檢警未找到郭婦遺體，合議庭認為僅能認定郭婦失蹤，無證據證明阮殺害祖母，殺人判無罪。

法界認為，關鍵在於「生要見人，死要見屍」；郭婦遺體迄今沒有找到，各界高度懷疑涉案，但缺乏直接證據，法院只能判無罪。

檢方起訴指控，37歲阮哲夫為郭婦長孫，祖父2014年過世後貪圖財產，2015年4月22日下午，祖母從醫院出院返回住處，認時機成熟，以不詳方式殺害郭婦，再棄置遺體至不詳處，至今遺骸下落不明。

阮將祖母證件及存摺藏在廚房天花板維修孔，假牙藏放在阿公骨灰罐，2015年5月至2016年7月，陸續盜領祖母存款共312萬9500元；另詐領保單退款解約金130萬元。

阮哲夫始終否認殺害祖母，相關證人也無法具體指證，檢警在阮住處大樓及公共區域均未採證到血跡、毒物反應；合議庭根據扣案存摺、身分證件，證明阮盜領款項，無法證明阮殺害阿嬤。

合議庭認為檢察官起訴犯罪事實記載阮男殺害被害人時間、地點都是推論，方法及結果不詳，僅能認定被害人失蹤，無法證明阮有殺人及遺棄屍體時間、地點、犯罪方法、手段及結果。

阮哲夫另涉劉姓女大生失蹤案；2007年間，劉女與阮男同就讀南部某大學四年級，兩人交往，劉女回彰化為父親慶生後，搭火車返嘉義卻人間蒸發，家屬及警方均懷疑阮男涉案，苦無證據。