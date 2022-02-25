8旬翁對女按摩師伸鹹豬手 和解換緩刑

台南地院審酌，吳翁行為時已滿80歲，依法減輕其刑外，審理程序時他已坦承犯行，並與女方達成和解，且當場給付完畢，同意給予緩刑的機會。(本報資料照片)

台南8旬吳姓老翁前年底應一名女足體按摩師之邀到店消費，卻因女按摩師遲到，店家改派另名按摩師在包廂為他服務，直至女按摩師到場後，吳翁支開原按摩師，獨留該女按摩師在包廂內聊天時伸出鹹豬手，女按摩師不堪受辱而提告，吳翁事後與女方和解，且年逾80歲而減刑，台南地院認他犯強制猥褻罪處4月徒刑，緩刑2年。

檢警調查，吳翁前年11月11日下午1時到該養生館捧場，但因女按摩師遲到，改由其他按摩師為他服務，直至1時50分女方抵達養生館後，進入包廂與他攀談，吳翁支開原按摩師，並要求女方留在包廂與他聊天，並稱聊天期間也會支付其按摩費用，女方不疑有他，留在包廂陪他聊天。

未料，他利用女方在按摩床側時，未經同意徒手撫摸其大腿，女方將手撥開後出言制止，他仍強行撫摸其臀部、陰部周圍等私密處。女方不甘受辱，向老闆娘投訴「遭吳翁鹹豬手」後提告。

吳翁在審理時坦承犯行，與女按摩師於偵查時指述大致相符，並有女方告知養生館老闆娘LINE 通訊軟體對話擷圖等相關證物，事證明確。

台南地院審酌，吳翁行為時已滿80歲，依法減輕其刑外，審理程序時他已坦承犯行，並與女方達成和解，且當場給付完畢，同意給予緩刑的機會。法官認他犯強制猥褻罪，處4月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。