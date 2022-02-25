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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

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旅烏台人：防空警報狂響 躲防空洞避難 狀態完全失控

台灣新聞組／綜合報導
烏克蘭的軍事設施遭俄軍砲火摧毀。（美聯社）
烏克蘭的軍事設施遭俄軍砲火摧毀。（美聯社）

烏克蘭爆發戰爭危機，居住基輔的台灣人洪嘉成昨接受台媒視訊訪問表示，「目前是已經完全失控的狀態」，他計畫往波蘭或西南方移動避開風險。

洪嘉成表示，雖然他與烏克蘭妻子居住的地方是鄉下，但防空警報都在響，代表他們必須要到防空洞避難，附近軍機也都在起飛。

「這是非常不尋常的，因為這個地方很鄉下。」洪嘉成說，代表烏克蘭目前面臨全面性的戰爭，這是無可置疑的。

洪嘉成說，現在基輔的百姓，因為車子已堵住，他們把行李跟所有能背的東西背著逃離基輔；此外，目前銀行已暫時無法讓百姓領錢。

而洪嘉成也遇到一些困難，他說，兩個月前告知外交部，希望外交部可正視他的問題，但未獲立即回應；洪嘉成的結婚登記證還沒下來，應該3月1日才會獲得，但依烏克蘭法律，他必須回基輔領證。

洪嘉成指出，若要向台灣政府申請依親簽證，必須提供烏克蘭政府所擁有的結婚證明，但他們現在拿出來，當前也無法辦急件結婚登記，因為烏克蘭陷入戰火，政府應該無心力處理他的結婚證明。

旅居烏克蘭的游小姐2月中旬告訴本報系聯合報，當地沒有很緊張，她因需要帶小孩，以及台灣防疫規定等考量，「只能先待在這邊」。記者昨嘗試與她聯繫，她已無法受訪，僅透過臉書報平安。

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