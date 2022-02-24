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冷眼集／不判死缺配套 司法正義剩諷刺

記者 林孟潔
法務部長蔡清祥23日表示，沒有刻意不執行死刑。(記者王聖藜／攝影)
法務部長蔡清祥23日表示，沒有刻意不執行死刑。(記者王聖藜／攝影)

華山分屍案兇手陳伯謙判決免死定讞，讓死刑存廢議題再度浮現檯面，被期盼是實現正義最後一道防線的司法，淪為家屬口中與加害者站在同陣線的「惡魔」，對照司法院近來自我陶醉於人民對司法信任逐年提升，更顯諷刺。

台灣刑法仍存在死刑，但法院判死案件量逐年下降，去年死刑定讞、執行案件雙掛零，形同邁向「實質廢死」的時代，包括華山案高姓死者父親在內的許多被害家屬都說，政府不敢明著說廢死，但態度很明確。

如今法院判死得經過重重「關卡」，加上兩公約國內法化，要判死「難上加難」，但政府未修法廢死，只靠消極地不判、不執行死刑，是無法得到民眾的支持及了解，當免死定讞的判決一出，家屬心中從未結痂的傷口，也再度被狠狠地劃上一刀。

面對女兒被殘忍地性侵、殺害、分屍，兇嫌卻卸責脫產，沒有一句道歉，死者父親每一次開庭都盼望司法能還他們公道，得知陳伯謙無期徒刑定讞，服刑25年能獲假釋的機會，但女兒已沒有重生的可能，家屬心中的傷痛如何釋懷，也難怪對政府失望及痛心。

政府若以廢除死亡為目標，就該開誠布公告訴人民，並提出相關配套措施、推動具體修法，要實現公平正義，法律就不該有空窗期，否則政策淪為口號，「實質廢死」卻因制度的漏洞，社會安全網的不夠緊密，讓被害家屬無法感到正義得以伸張。

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