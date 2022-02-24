士官長吊掛救人殉職 空勤總隊疏失判賠千萬

圖為空勤總隊吊掛作業示意圖，與本案無關。(本報資料照片)

海巡署特勤士官長柯博承4年前搭空中勤務總隊直升機救援海上身體不適的貨輪船長，吊掛時二度撞擊海面休克昏迷，內臟、腦部損傷、頸椎骨折，傷重殉職；柯母、柯妻和雙胞胎女兒向空勤總隊請求國家賠償，台北地方法院判空勤總隊應賠償1319萬餘元(台幣，下同)。

空勤總隊昨對判決表示遺憾，認為國賠案成立嚴重打擊冒著生命危險搶救的全國救災人員工作士氣，將提出上訴。

一艘蒙古籍貨輪印尼 籍船長2018年12月5日傍晚在彭佳嶼海域口吐白沫、失去生命跡象，船員透過無線電求救，柯博承受命搭空勤總隊海豚直升機救援，柯搭吊籠下降到貨輪，將船長送上直升機。

家屬提告主張，機組人員多次吊掛柯回機艙皆無法成功，第6次作業太陽已下山，四周毫無光源，吊掛纜繩擺盪卡住直升機起落架，機組人員貿然進行夜間海上定點操作，直升機兩度下降又迅速爬升，導致柯撞擊海面，吊掛回機艙已休克昏迷，且柯頭部沒有保護鋼盔，救生背心撕裂，全身內臟器官、腦部損傷、頸椎骨折致死。母親、妻子和一對女兒提告國賠，要求空勤總隊賠償2264萬餘元。

空勤總隊抗辯，派遣貨輪救援任務符合規定，當時因強烈陣風、海象風浪等突發氣候因素，造成吊掛纜繩嚴重擺盪，機組人員依平日訓練方式處理，沒有過失，不能以事後結果不盡人意認定有過失。

法院根據運安會調查報告，吊掛柯的鋼繩在過程中擺盪、卡住起落架，機組人員在機外毫無環境光源，無法目視海面狀況下，二度決定下降直升機高度，隨即爬升，導致柯撞擊海面，最終殉職，是在不安全作為、狀況下選擇錯誤的救援方式。

空勤總隊未明確訂定該款直升機夜間海上救援吊掛任務規定，也未明文要求飛航組員日落後應停止吊掛作業，致機組人員增加任務風險；空勤總隊航空器派遣規定，也沒針對不適合夜間海上調查的航空器，訂定合理作業時間。

判決指出，空勤總隊和機組人員均有過失，和柯的死亡有因果關係，家屬可獲國家賠償。