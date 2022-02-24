性侵分屍兇嫌逃死改無期 死者父：政府和惡魔站一起

華山案死者父親23日對判決結果感到氣憤。(翻攝自UDNTV)

射箭教練陳伯謙被控四年前在華山草原性侵 殺害高姓女學員，勒斃後分屍棄置荒野，一審判死刑，二審、更一審逆轉改判無期徒刑，最高法院昨駁回上訴，判陳無期徒刑定讞；死者父親批評，政府要廢死，已經和惡魔站在一起，法院把人命當兒戲，玩弄被害家屬。

高父指出，對判決結果感到氣憤、失望，不管手段多凶殘、殺了幾個人都不會判死，政府明著不說，但態度就是要廢死，有本事判無期徒刑關到死，為何還可以假釋？

他說，更一審認為陳伯謙可教化而不判死，這十年來政府都以「可教化」作為不判死擋箭牌，是可笑的司法操作手法，二審、更一審多次鑑定，幫陳找免死理由，批法院把人命當兒戲，「玩弄被害者家屬」。

法務部長蔡清祥昨被問到重大命案不判死是否與未執行死刑有關時表示，法院要不要判死刑，是個案審酌問題，目前判決死刑定讞的38人，都聲請大法官 解釋，另有部分聲請非常上訴、提起再審，依法要在這些程序結束才能執行，他沒有刻意不執行。

陳伯謙2018年5月31日和高女在華山草原上的野居草堂飲酒聊天，翌日凌晨見高女酒後昏睡，性侵後勒斃分屍裝成七袋，分多次載往陽明山焿子坪沿路棄屍，並將高女乳頭、外陰部切割下來製成標本，用鹽巴、明礬覆蓋，放入夾鍊袋內。

陳被羈押會客時曾說，未來想出書名為「變態殺人魔的心情自白」，應該會很紅等語。一審認定陳不符合自首要件，判處死刑；二審認定陳供出犯罪經過、棄屍地點，帶警方尋獲屍塊，認定他自首，改判陳無期徒刑，最高法院撤銷、發回更審。

更一審認定當時辦案人員已懷疑陳涉案，不符自首減刑，且陳毫無悔意、極端惡劣，但受限最高法院實務見解，有中度矯治可能性，只能判無期徒刑。