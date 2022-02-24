我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／烏克蘭多處遭飛彈空襲 CNN：已數百人傷亡

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

性侵分屍兇嫌逃死改無期 死者父：政府和惡魔站一起

記者林孟潔、王聖藜／台北24日電
華山案死者父親23日對判決結果感到氣憤。(翻攝自UDNTV)
華山案死者父親23日對判決結果感到氣憤。(翻攝自UDNTV)

射箭教練陳伯謙被控四年前在華山草原性侵殺害高姓女學員，勒斃後分屍棄置荒野，一審判死刑，二審、更一審逆轉改判無期徒刑，最高法院昨駁回上訴，判陳無期徒刑定讞；死者父親批評，政府要廢死，已經和惡魔站在一起，法院把人命當兒戲，玩弄被害家屬。

高父指出，對判決結果感到氣憤、失望，不管手段多凶殘、殺了幾個人都不會判死，政府明著不說，但態度就是要廢死，有本事判無期徒刑關到死，為何還可以假釋？

他說，更一審認為陳伯謙可教化而不判死，這十年來政府都以「可教化」作為不判死擋箭牌，是可笑的司法操作手法，二審、更一審多次鑑定，幫陳找免死理由，批法院把人命當兒戲，「玩弄被害者家屬」。

法務部長蔡清祥昨被問到重大命案不判死是否與未執行死刑有關時表示，法院要不要判死刑，是個案審酌問題，目前判決死刑定讞的38人，都聲請大法官解釋，另有部分聲請非常上訴、提起再審，依法要在這些程序結束才能執行，他沒有刻意不執行。

陳伯謙2018年5月31日和高女在華山草原上的野居草堂飲酒聊天，翌日凌晨見高女酒後昏睡，性侵後勒斃分屍裝成七袋，分多次載往陽明山焿子坪沿路棄屍，並將高女乳頭、外陰部切割下來製成標本，用鹽巴、明礬覆蓋，放入夾鍊袋內。

陳被羈押會客時曾說，未來想出書名為「變態殺人魔的心情自白」，應該會很紅等語。一審認定陳不符合自首要件，判處死刑；二審認定陳供出犯罪經過、棄屍地點，帶警方尋獲屍塊，認定他自首，改判陳無期徒刑，最高法院撤銷、發回更審。

更一審認定當時辦案人員已懷疑陳涉案，不符自首減刑，且陳毫無悔意、極端惡劣，但受限最高法院實務見解，有中度矯治可能性，只能判無期徒刑。

性侵 大法官

上一則

冷眼集／不判死缺配套 司法正義剩諷刺

下一則

林姿妙案衝擊年底選舉？藍營徹夜難眠 「交保算輕傷」

延伸閱讀

台殺人魔性侵分屍免死 死者父：政府和惡魔站在一起

台殺人魔性侵分屍免死 死者父：政府和惡魔站在一起
性侵分屍、割乳房做標本 台殺人魔判無期定讞

性侵分屍、割乳房做標本 台殺人魔判無期定讞
女大生酒後「太主動」 計程車司機被控性侵判無罪

女大生酒後「太主動」 計程車司機被控性侵判無罪
誘拍裸照性侵 狼師重判25年

誘拍裸照性侵 狼師重判25年

熱門新聞

全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

2022-02-22 20:43
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
臉書粉絲專頁「老高漫談臉書專頁」版主去年6月3日貼文指出，一度想代表中央疫情指揮中心向這個「美國在台機構的人」宣達口罩令。圖／取自臉書「老高漫談臉書專頁」

獨／美軍「特戰合作組」駐台 他口罩沒戴好被曝光

2022-02-20 09:18
國安會前秘書長蘇起出席兩岸基金會新書發表會表示，烏克蘭危機可以作為台灣的借鏡，台灣要好好處理大國的關係，這是我方的生存之道，烏克蘭的教訓就在眼前了。（記者林俊良／攝影）

蘇起：台灣要好好處理大國關係 烏克蘭教訓就在眼前

2022-02-22 19:49

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義