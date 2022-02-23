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台東通緝犯流浪到三芝海邊露營 4個月後被抓了

記者林昭彰／新北23日電
朱姓通緝犯竟然在三芝海邊獨自露營，長達4個月。（記者林昭彰／翻攝）
朱姓通緝犯竟然在三芝海邊獨自露營，長達4個月。（記者林昭彰／翻攝）

近日寒流伴著大雨來襲，北海岸氣溫常常低於10度，新北市警方昨天擔心惡劣天候仍有釣客或遊客在海邊活動，特地前往巡查，赫然在三芝後厝海邊防風林裡看見帳篷，結果竟然是1名竊盜通緝犯在此露營長達4個月。

「這麼冷，你怎麼會在這裡？」濕透的帳篷裡傳出顫抖聲音回話：「我在露營啦！」淡水警分局後厝派出所所長尹宏德說，昨天上午和警員鄭浩哲2人沿著後厝地區海岸線巡視，赫然瞥見沙灘茂密的防風林中，隱藏著1頂帳篷。

警方意外發現海邊防風林有人搭帳露營。（記者林昭彰／翻攝）
警方意外發現海邊防風林有人搭帳露營。（記者林昭彰／翻攝）

由於帳外擺放許多使用過的瓶瓶罐罐與食品包裝，直覺有人居住，員警擔心惡劣天氣與環境容易發生意外，趨前關心詢問，結果帳蓬內傳出男子微弱聲音，聲稱自己在這裡露營野炊，實在不合常理。

員警透過警政系統查詢，發現55歲朱姓男子原來是台東地檢署發布的竊盜通緝犯，立即將他上銬逮捕，帶回派出所調查。

朱男因竊盜案被台東地院判刑7個月，為逃避入監服刑開始流浪，他說自己獨自從台東到台北，曾經先在華江橋下高灘地「練習」野外露營一段時間，然後再躲到更偏遠的三芝海邊防風林搭帳蓬生活，已經4個月了。

他平常晝伏夜出，吃、喝都是超商買的即食品或泡麵，飲水則到附近公園取用自來水。帳篷裡備有便攜卡式瓦斯爐可以煮食，由於帳篷搭在茂密防風林內，非常隱蔽，不靠近察看不容易被發現。

期間遇過幾波冷氣團都安然度過，這次寒流又下大雨，特別難熬，實在沒想到會遇到警察，最後被解送到士林地檢署代執行。

通緝 超商 警察

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