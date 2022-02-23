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胡適也有博士學位爭議？余英時寫文章澄清

記者陳宛茜／台北23日電
中研院院士余英時去年辭世，留下一部氣勢磅礡的「余英時回憶錄」。(圖：允晨文化提供)
中研院院士余英時去年辭世，留下一部氣勢磅礡的「余英時回憶錄」。(圖：允晨文化提供)

總統蔡英文的論文門事件鬧得沸沸騰騰。然而不只總統，就連學貫中西的大師、第二任中研院院長胡適，博士學位同樣也曾備受爭議，去年辭世的中研院院士余英時還特地寫文章為胡適澄清。允晨文化最近出版的新書「余英時訪問記」，便提到這段陳年往事。

11萬字的「余英時回憶錄」是余英時最後的遺作，其出版源於大陸口述歷史作家李懷宇余英時的長期訪談。近日李懷宇著作「余英時訪問記」相繼出版，連同「余英時回憶錄」、之前出版的「余英時訪談錄」，等於完成「余英時三部曲」。讓讀者一窺余英時人生最後階段的生命經驗，補足「余英時回憶錄」來不及寫的人生篇章。

李懷宇在書中回憶，和余英時夫婦餐敘時，聊到唐德剛的「胡適雜憶」，余英時主動提起胡適的博士學位問題。

1917年是胡適攻讀美國哥倫比亞大學哲學系博士學位的最後關頭，他通過博士口試，提交的博士論文卻因故遭擱置。當時新文化運動正迅速展開。胡適在「新青年」發表文章倡導文學革命，名聲大噪，連北京大學校長蔡元培也慕名聘請他當教授。他為此急於回國，未完成論文答辯的最後程序，因此未被正式授予博士學位。一直到十年後再度繳交論文，才拿到正式的博士文憑。但這十年之間，胡適普遍被學界和粉絲認為是「洋翰林(博士)」。

此事後來在學界也鬧得沸沸騰騰，認為「老胡冒充博士」至少十年，還有人認為胡適根本沒拿到博士，因為在哥大找不到胡適的論文。胡適的大弟子唐德剛曾去哥大紀錄館查證，發現1917年的博士名錄上確實沒有胡適的名字，而在1927年才榮獲博士學位。他自行解讀，認為胡適1917年博士口試未過，10年後補考，哥大才補發了學位證書。

余英時則在「重尋胡適歷程」的增訂版中，增加一篇「胡適『博士學位』案的最後判決」，考證胡適考過博士口試的新證據。他認為，胡適的「博士學位問題」，除了因「論文緩繳」延遲了十年之外，別無其他可疑之處。

當時李懷宇還問余英時，「其實胡先生有沒有博士學位，有甚麼關係？」余英時也認同：「那倒是，胡適後來就得了幾十個博士學位(指榮譽博士)。不過，做學問最要緊的就是要澄清事實。」

余英時 哥大 北京

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