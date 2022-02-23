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強制設友善廁所 基層診所嗆告衛福部

台灣新聞組╱台北23日電
醫療機構無障礙廁所規範
醫療機構無障礙廁所規範

疫情影響，近兩年來，已有500家診所停業，衛福部兩個月前預告「醫療機構設置規範」，要求新設立診所必須設立友善廁所，基層醫療協會常務理事沈高輝醫師說，「屆時許多診所可能因為卡在廁所問題，而無法開業。」如果執意上路，基層醫界為了捍衛權利，將因廁所問題而與衛福部打官司。

復健科醫學會理事長李紹誠表示，因眾多醫療院所缺乏無障礙設施、空間，監察院糾舉衛福部，為此，醫事司著手修正「醫療機構設置規範」，明定西醫、中醫、牙醫等新設立基層診所都需設置無障礙通道及友善廁所。

衛福部於去年12月20日預告該項草案，不料引起基層診所大反彈，沈高輝說，醫師不反對無障礙通道，對於設置友善廁所、無障礙廁所，則認為政府強人所難，怎可透過公權力來強制要求私人場域更改廁所環境，如真要硬性規定，超商、銀行郵局是否也應比照辦理。

●●該修正草案規定，300平方公尺以下的新設立診所需設置無障礙通道及友善廁所。李紹誠表示，看似只有新診所必須如此，但依照現行規定，只要更換地址、負責人，就屬新診所，影響層面不小。為此，基層醫療協會1月27日發動連署，3天內5000多名醫師參與簽署，希望衛福部收回成命。

沈高輝說，大部分診所面積小於300平方公尺，「如果愈來愈多診所卡在無障礙廁所上，而無法開業，或必須歇業，這將是台灣醫療史上最荒謬的一頁。」

對於基層醫療院所的反彈，醫事司長劉越萍表示，已請醫師公會全聯會蒐集意見，預定3月8日及10日分別邀請醫師公會全聯會、民間身障團體溝通。

立委吳玉琴表示，預估2025年全台高齡者比率將達兩成，等於五分之一為老年人，新設診所需營造無障礙空間，使用坐式馬桶、設立扶手，符合高齡友善就醫環境，這並不為過。

身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔表示，無障礙設施普及化是國家進步重要指標，呼籲衛福部編列經費，協助診所改善友善環境，更希望醫界理解無障礙環境對老年人及身障者的重要性，不要拒絕溝通。

衛福部預告「醫療機構設置規範」，新設診所需設置無障礙廁所，基層醫界反彈，揚言不惜...
衛福部預告「醫療機構設置規範」，新設診所需設置無障礙廁所，基層醫界反彈，揚言不惜與衛福部對簿公堂。圖為嘉義市東區衛生所無障礙廁所。(圖：嘉義市政府提供)

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