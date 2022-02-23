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健保擬廢海歸台人停復保 每年影響16萬人

記者邱宜君／台北23日電
全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）
全民健保連續收支失衡，必須調整健保費率，擬廢除停保制、調高投保上限。（本報資料照片）

旅外民眾「停保復保」制度恐將成為歷史。衛福部全民健康保險會（簡稱健保會）討論多項健保財務調整措施，除了藥品及檢查檢驗等部分負擔調漲方案，還可能廢止停保制度，平均每年影響16萬人，屆時出國未滿兩年者仍需持續繳交健保保費，預估每年可增加26億（台幣，下同，約9236萬美元）保費收入。

現行健保規定，出國兩年以上者將因除籍，喪失健保資格，而遭退保。出國未滿兩年者雖有健保資格，仍可主動辦理停保，等回台才復保。不少民眾旅居海外時，辦理停保，一回台灣就復保，享用健保資源，引發諸多批評，為此，二代健保要求復保者至少繳三個月保費。

衛福部社會保險司司長商東福指出，統計顯示，停保、復保民眾繳費與醫療利用之間達成平衡，健保並未因此賠錢，以2019年為例，16萬人辦理停保，其中9萬人停保後又復保，但3萬人並未就醫，6萬人返台後就醫，但所繳保費與其醫療費用是差不多的。

「這不是錢的問題，是很多人覺得不公平的問題。」商東福說，正研擬修正施行細則，廢止停復保制度，除了國家派駐在外、遠洋漁船工作者可以停保，其餘絕大部分民眾不可辦理停保，回歸健保強制納保原則，提升公平性。

商東福表示，本周五健保會如通過這項修正案，以過去5年辦理停保的人數預估，平均每年受影響人數達16萬人，約可增加26億健保收入。

周五健保會也將討論投保金額上限，現行最高級距為18萬2000元，已有12年未調整，但基本工資逐年調漲，引發不公爭議，目前草案擬將最高投保上限提高至21萬9500元，預估影響13萬人，最多每月將增加1939元保費。

商東福表示，這次討論財務調整措施，除了補充保費結算方式需經立院修法，其餘如部分負擔調整，投保金額上下限、旅外國人停復保規定、政府財務責任比例，都屬法規命令，由衛福部完成預告、公告流程即可實施。

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