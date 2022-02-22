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疑經濟拮据、照顧壓力大 獨子悶死癱瘓母遭收押

記者曾增勳、楊湛華／桃園22日電
桃園男子獨力照顧中風癱瘓的母親，疑因經濟拮据、照顧壓力大，用枕頭悶死母親。(示意圖，非當事人) (本報資料照片)
桃園男子獨力照顧中風癱瘓的母親，疑因經濟拮据、照顧壓力大，用枕頭悶死母親。(示意圖，非當事人) (本報資料照片)

42歲陳姓男子獨力照顧中風癱瘓的65歲母親，疑因經濟拮据、照顧壓力大，19日用枕頭悶死母親，再告知舅舅「我把媽媽殺死了」。警方到場，他承認弒母，被依殺害直系尊親屬罪嫌移送，檢方聲請羈押獲准。

警方調查，陳男是家中獨子，未婚，與母親相依為命，陳母20多年前患脊椎側彎行動不便，領有身心障礙手冊；陳原本有工作，加上陳母每月勞保金及過世父親榮民退休金，尚足以維生，社會局未通報為高風險家庭，也無家暴等紀錄。

去年11月陳母中風，癱瘓臥床，陳向工廠申請留職停薪，專心在家照顧母親，家中經濟出現問題；里鄰長曾詢問是否協助申請居家服務或長照，陳都說不用，也不願意透露家中狀況。

本月19日上午，陳男進入母親房間，先持枕頭悶死母親，之後再以頭部撞牆，疑似企圖尋短，造成頭部外傷；隨後陳男打電話告知舅舅，舅舅震驚報警。

警方趕到現場時陳母已經死亡，陳呆坐一旁眼神渙散、言語不清，疑似酒醉，員警見他頭部外傷，先戒護送醫治療再帶回偵詢；陳承認弒母，稱獨自照顧母親，其他不願多談，檢方前天聲押他獲准，昨天相驗解剖陳母遺體，釐清死因和行凶動機。

中風 退休金 家暴

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