核食公告解禁 預告期僅10天挨批 陳時中：已非新議題

衛福部食藥署21日公告日本福島等五縣食品解禁，即起生效。衛福部長陳時中說，如果有廠商要進口，（福島食品）就會進來。圖為超市日本食品區，非福島食品。（記者蘇健忠／攝影）

衛福部食藥署昨天公告日本 福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣等五縣食品解禁 ，即起生效。外界質疑，此案預告期僅十天，且背棄2018年公投結果。衛福部長陳時中 表示，預告期雖僅十天，但開放福食已不是新議題，且在公共參與平台提交意見中，與原來公告方向並無違背。

食藥署2月8日對外預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」及「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」兩大草案，預告期十天，應於2月18日到期。

預告期間，在公共政策網路參與平台及首長信箱共接獲36則意見，其中四則反對；食藥署昨天公告兩案即日起生效，開放福島五縣食品輸入，並調整邊境查驗規範，將現行地區管制改為風險產品管制。

陳時中指出，政府根據國際標準、科學證據、符合人民健康等因素，且在可把關食安的前提下開放福島食品；目前每年相關輻射食品檢驗量約1萬7000多件，宣布開放後預估多8000件，但整體6萬9000件檢驗量能，足以負擔。

至於標示，陳時中說，政府本就定有規範，為了避免民眾拒買所有日本商品，販賣商應會標示得更清楚，讓消費者更容易辨識。

首批福島食品最快何時到貨？陳時中說，「我不知道，如果有廠商要進（就會進來），有聽說（要進）但不了解確實商務情形」。

政府解禁日本福島五縣食品昨天生效，行政院長蘇貞昌表示，世界上國家，包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）會員國，都是允許福島食品進口；政府非常重視食安，對於相關產品，政府都是比國際還嚴謹的規範，一定會依照相關程序嚴謹處理與把關，請民眾放心。

蔡英文總統也指出，政府正全力爭取加入CPTPP，就是希望讓大家能夠跨越關稅障礙，提高台灣產業在全球市場的競爭力。

中國大陸與台灣都在去年9月申請加入CPTPP，東吳大學經濟學系講座教授朱雲鵬認為，不排除兩岸循世界貿易組織（WTO）的方式同時加入，若如此，「將是影響台灣未來30到50 年最大的事」，因為不用再簽貨貿，CPTPP比貨貿好，政府也可以「政治解套」。