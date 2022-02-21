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搶劫網紅「丟丟妹」叔父 1嫌逃亡半個月自轟亡

記者劉明岩／彰化21日電
直播主丟丟妹叔父被搶案，彰化警方20日逮獲兩嫌犯。（取材自臉書）
直播主丟丟妹叔父被搶案，彰化警方20日逮獲兩嫌犯。（取材自臉書）

網紅「丟丟妹」的叔父家位在彰化縣伸港鄉住處，大年初四遭兩名歹徒分持長、短槍闖入，遭搶走約40萬元台幣（台幣，下同，約1.4萬美元），彰化縣警方鎖定歹徒行蹤，昨天凌晨動用20多名警力到雲林縣西黑鎮一家汽車旅館攻堅，共開了兩槍，其中楊姓嫌犯疑因無路可逃，持改造手槍自轟一槍。警方將他送醫搶救，延至21日上午不治；另名歹徒也落網，警方共起獲一把霰彈槍及一把改造手槍，擴大偵辦中。

「丟丟妹」因長相甜美，協助從事經營海產買賣的父親網拍極受歡迎，並成了網紅直播主，享有高知名度。大年初四，網路傳出「丟丟妹」伸港住家被搶上千萬元，甚至還謠傳有職業賭場。「丟丟妹」父親立即澄清，否認被搶也無所謂職業賭場情事，經警方調查，是「丟丟妹」住隔壁的叔叔被搶，金額約3、40萬元，卻未報案。

彰化縣警方獲知後，鎖定作案的兩名男子，縣警局刑警大隊、和美警分局經連日來埋伏、跟監，獲知主嫌楊姓男子與女友人住雲林縣西螺鎮愛琴海汽車旅館，昨天零時許，20多名警力由霹靂小組帶頭攻堅。

在對峙後，警方開了兩槍，警方攻入後，發現48歲楊姓男子中一槍，倒臥血泊中，警方當場起出一把霰彈槍及一把改造手槍，及13萬元現金，同住女友也被帶回調查。

警方同時也到台中市，逮獲租屋台中的另名李姓嫌犯，他供稱只是隨楊嫌做案，為何鎖定「丟丟妹 」叔父及相關情節，一概表示不知情。

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