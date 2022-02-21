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兄弟盜領千萬存款 辯失智母同意 姊怒提告

記者邱瑞杰／基隆21日電
基隆市湯姓兄弟在罹患失智症的母親過世前，將母親帳戶內1000萬元，各轉500萬元到自己帳戶，被依偽造文書罪嫌各判應執行1年10月徒刑。（記者邱瑞杰／攝影）
基隆市湯姓兄弟在罹患失智症的母親過世前，將母親帳戶內1000萬元，各轉500萬元到自己帳戶，被依偽造文書罪嫌各判應執行1年10月徒刑。（記者邱瑞杰／攝影）

基隆市湯姓兄弟在罹患失智症的母親過世前，將母親帳戶內1000萬元（台幣，下同，約35.8萬美元），各轉500萬元到自己帳戶。湯母過世後，女兒發現存款短少，控告兩個弟弟盜領。湯姓兄弟辯稱，名下房產租金由母親代收，只是拿回租金。基隆地院審結，依事證認定湯母收取房租做為生活費，並非代收，依偽造文書罪嫌判湯姓兄弟分應執行1年10月徒刑。全案可上訴。

判決指出，湯母2018年6月間死亡，她和亡夫生育的兩子一女均為繼承人。湯母2015年1月間腦中風，同年12月間經醫生診斷為失智症，隔年3月間殘障鑑定結果為中度失智症。

湯姓兄弟未經母親同意或授權，由弟弟持由他保管的母親存摺及印章，讓兄弟倆各取得母親存款500萬元。兩人的姊姊在母親過世後，發現母親存款短少提告。基隆地檢署檢察官偵結，依偽造文書罪嫌起訴湯姓兄弟。

湯姓兄弟的律師都辯稱，湯母2015年3月間意識清醒時同意的遺產分配協議，內湖房產及租賃關係均歸湯姓兄弟，所以兩人只是領取本屬自己的租金。湯母2015年12月間遭診斷患失智症，檢方以此證明湯母同年3月間沒有授權能力不合理；曾照顧湯母的阮姓看護也證稱，湯母參與協議時是清醒的。

湯姓哥哥辯稱，因為母親的身體不方便，他怎麼帶她去銀行？父母親叫你做事情，不會用白紙黑字寫，都是口頭吩咐，他和弟弟就去做了。

湯姓弟弟辯稱，2015年2、3月間母親意識清楚時，哥哥詢問她錢要如何處理，再跟他說母親要將内湖租金1000萬元，各轉匯500萬元給兩人，因要等定存到期解除，所以採分次轉帳。

湯母的女兒說，當年分割財產協議內容是內湖房子過戶給兒子，但母親收租當生活費。那時看到代書在協議書寫兩個弟弟可以收取內湖租金，跟代書說與事實不符，但代書說實際情形可以不用按照上面所要求等話，才未深究。

法院指出，倘如湯姓兄弟所稱母親代收租金，為何多年來未就租金收取有所爭執或主張。湯母的女兒也質疑弟弟若獲母親同意轉帳，即可提前解約，無需等到定存到期，據此認定租金由湯母收取當生活費，較符合一般社會常情，未採信被告辯詞。

至於阮姓看護的證詞，因她後來與湯姓哥哥結婚，兩人為夫妻關係，在本案為利害關係人，難認證述無偏頗之虞，法官也認為難採做為被告有利證據，判決湯姓兄弟有罪。

租金 失智 中風

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