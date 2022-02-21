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冷得要命… 寒流凍全台 2天74人猝死

台灣新聞組／台北21日電
寒流持續來襲，雪霸國家公園三六九山莊20日上午10點多開始飄雪，雪山圈谷積雪更深達70公分。（圖：雪霸國家公園管理處提供）
寒流持續來襲，雪霸國家公園三六九山莊20日上午10點多開始飄雪，雪山圈谷積雪更深達70公分。（圖：雪霸國家公園管理處提供）

強烈寒流襲全台，中央氣象局有24測站測得入冬以來最低溫紀錄。寒流也讓各地疑似天冷猝死案件激增，統計19、20日兩天全台共74人內科OHCA（到院前心肺功能停止），最年輕僅38歲，是否與寒流有關仍待調查。此外，不少山區學校孩子近日凍到直發抖，但裝設好的冷暖氣機因尚未驗收無法啟用，有校長為孩子請命卻被打回票。

雪山積雪70公分 馬祖18年首見冰霰 

本報系聯合報報導，這波寒流從昨天到今天凌晨達到強度巔峰，全台「又濕又冷」，雪霸國家公園三六九山莊積雪深達70公分，合歡山也降下冰霰。離島馬祖僅2.7 °C(36.86℉)、金門4.2 °C(39.56℉)，馬祖20日更一度下起「冰霰」，有居民看到冰霰夾雪，是馬祖建立人工氣象站18年來首見。

來源：聯合新聞網

山上學生等無暖氣 上課直發抖

行政院日前才宣布「班班有冷氣」（包括冷暖氣機）提前在1月底全部裝設完畢，但桃園市復興區有11所學校在海拔1000公尺以上，低溫只有攝氏二至五度，但冷暖氣機未完成驗收，無法派上用場，有國小今天準備開高效益的煤油暖爐。

新竹縣有山區校長主動向上反映，希望能通融先開暖氣保暖，教育局表示很為難，若沒驗收就開啟恐有合約問題。苗栗縣同樣尚未驗收，縣府教育處昨特別聯繫教育部，確認沒驗收最好不要使用。台東縣教育處長林政宏也說，冷暖氣機都剛完工，依教育部指示，預定今年五月才開始使用。

台北中國時報報導，全台周末疑因天冷猝死案件激增，各縣市統計至少74人內科OHCA，其中以台北市23人最多，其中12人放棄急救，高雄則有11人居次。

其中，新北市38歲劉姓男子19日凌晨在家與太太聊天，身體不適倒下，救護人員趕至時，劉已無生命跡象，送醫急救不治。劉並無心血管相關疾病，詳細死因調查中。宜蘭高齡82歲老婦，被發現在家中失去呼吸心跳，送醫後恢復心跳，救回一命。

寒流來襲氣溫急降，老人家的身體受不了，宜蘭有兩名長者在睡夢中、一人在泡湯時，突然...
寒流來襲氣溫急降，老人家的身體受不了，宜蘭有兩名長者在睡夢中、一人在泡湯時，突然失去心跳呼吸，是否因為天冷猝死？尚待調查釐清。（圖：消防局提供）

教育部 低溫 猝死

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