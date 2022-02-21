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新聞眼／腳痛醫頭 農地違章工廠大限將至難止血

記者吳姿賢、林政忠

經濟和環保猶如天平的兩端，鈔票、選票相互拉鋸，今年大選年更顯得左右為難。蔡英文總統信誓旦旦要大刀闊斧改革農地工廠，但地方政府和民代紛紛請命，319大限將至，蔡政府這一刀究竟是砍向違法業者，還是砍到民進黨引以為傲的土地正義？

農地違章工廠2010年已經展延過一次，約7000家工廠做臨時登記，十年過去，政府輔導不到百家；經濟部修正「工廠管理輔導法」，政府第二次為農地違章工廠修法，凡2016年5月20日以前既存的農地違章工廠，都有機會就地合法，環團抨擊從「開後門變成開大門」，修法上路兩年來亂象有增無減，每年違章工廠家數逆勢成長，連超商也入侵農地。

業者陳情表示，經濟部工廠管理輔導法輔導合法固然立意良善，但農委會畫設「農產業群聚區」和高門檻申設條件，卻讓業者走投無路，連民進黨立委林岱樺都砲打農委會，質疑荒謬的行政作為可能牴觸母法，甚至考慮聲請釋憲；高雄市經發局也主張，政府應統一解釋處理全國性問題，將燙手山芋丟回中央。

全國違章工廠占據上萬公頃農地，蔡總統2016年上任前宣示，新增建農地違章工廠即報即拆，工輔法列為優先法案，但蔡政府遲至2019年才修法通過，還讓落日大限再延20年、低汙染工廠就地合法，環團質疑背棄當初對環境的承諾。

經濟部去年底聲稱對150家違章工廠斷水電，但拆除案例少之又少。現行的工輔法已是寬鬆至極，經濟部去年在業者陳情下曾公告解釋，位於農產業群聚地區邊緣土地的農地工廠可申請納管，可說破例放寬過一次；今年319大限之前，行政院竟又研議跨部會協調農產業群聚工廠納管，連地方首長也跳出來支持，儼然將法治及環境正義視為無物。

全台農產業群聚區僅畫設23.4萬公頃，被列為需要保存的優良農地已是退無可退；缺乏整體的國土規畫概念，宛如腳痛醫頭，若蔡政府再度讓步，土地正義將形同空談。

民進黨 超商 蔡英文

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