中央不在乎跳票 地方要選票 農地違章工廠問題難解

農地違章工廠多散落在中南部，良田阡陌中常見一棟棟鐵皮工廠，今年3月19日前未申請納管將強制斷水斷電，引發業者陳情。（本報資料照片）

中央訂出農地違章工廠納管期程，但不少業者相應不理，部分縣市的違章工廠甚至不減反增，仍用菇寮等掩護手法搶建。學者指出，業者之所以沒在怕，是中央不在乎承諾跳票，地方也顧忌選票，問題才複雜難解。

台中市府稽查人員指出，各地農地違章工廠取締不完，天天搶建的大有人在。台中也有里長指出，這幾年每逢兩三天的連假，田裡就會長出一間鐵皮工廠，快速安裝機器，「剛剛看還在施工搭鐵皮屋頂，下周就開始生產出貨了。」

中市府都發局長黃文彬坦言違章工廠的偽裝樣態很多，最常見的是向農業局申請菇寮建照，卻不申請使用執照，發覺事有蹊蹺派員調查，發現有的菇寮外觀是鐵皮，內部卻是鋼骨構造，「把菇寮蓋這麼強壯也很異常」，有的農業設施還會預留讓建築往上長的空間。

黃文彬說，蓋違章工廠的團隊已專業化，速度極快，通常利用連假，以為公務員不上班可趁虛而入。但前年5月20日起，市府採取「源頭管制，杜絕重建」手段，發現農地整地或基礎開挖行為時，即採勒令停工，結合即報即拆機制，從源頭斷絕；經發、農業及都發三個局也聯手防堵，像申請蓋菇寮者，會要求業者安裝好所有種菇的農業設施才發使照。

但防不勝防，今年春節過後，民眾檢舉和公所查報11案新違章工廠，已排定本月25日前拆完。黃文彬說，市府每年編台幣1000萬元拆違建，其中多數是工廠，但經費不足以支應大量違建，排拆消化速度緩慢。市府修法要求拆除費用由起造人支付，但在議會闖關七次都沒成功，甚至只要排拆就有民代來關心，要求官員多體諒業者生存不易等。

彰化、台南、高雄等縣市政府都表示，近幾年新增農地違章工廠並不多，透過民眾檢舉、市府空拍機拍照比對揪違建和即報即拆措施，已明顯壓制業者囂張搶建的氣焰，但要完全根絕仍需時間，主因包括須杜絕民代關說等外力干擾。

民進黨 台中市議員周永鴻指出，中小企業這兩年因國際疫情 接到不少轉單，但苦無土地擴廠增加產能，甚至沒有倉儲用地，而農民耕作收入低，出租農地獲利高，雙方一拍即合，農地違章工廠越來越多。

中華經濟研究院研究員李永展曾任桃園市城鄉局長，深知地方面對違建的無奈。他說，農地違章工廠不減反增，關鍵在於鐵皮工廠搭建速度快、成本低，若被檢舉報拆，和生產的收入相比不覺得痛；加上政府從訂出拆除大限，之後卻一延再延，根本不在乎承諾跳票，讓業者預期之後也會三延、四延，更不用提地方首長選票考量和民代壓力等顧忌，都讓問題複雜難解。