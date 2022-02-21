全台4.5萬家…農地違章工廠319大限將到 綠委擬釋憲

農地違章工廠大限剩不到一個月，高雄市府籲中央統一解釋處理，民進黨立委林岱樺打算聲請釋憲。（本報資料照片）

台灣農地違章工廠大限剩不到一個月，經濟部統計，全台約4.5萬家未登記的違章工廠，近半數皆未申請納管。儘管中央再三強調違者將斷水斷電，但今年適逢地方大選，高雄市政府已表態這是全國性問題，中央應統一解釋處理；民進黨 立委林岱樺也打算聲請釋憲，請大法官 檢視農委會規畫「農產業群聚地區」是否違憲或牴觸母法。

為解決農地工廠問題，「工廠管理輔導法」2020年3月20日修法上路後，要求低汙染未登記工廠必須在兩年內申請為特定工廠納管、合法化，下月大限將至。經濟部中部辦公室表示，4.5萬多家未登記工廠中，已有2.3萬家申請邁向合法化，今年3月19日納管截止日後，在「不能納管地區」的未登記工廠，將交由地方政府視稽查量能，給予斷水斷電。

環團估計，根據民眾檢舉，農地違章工廠早從2019年4.5萬家，擴增到最近的5.4萬家，官方、民間統計落差近萬家，地方恐有更多農地工廠黑數尚未列管。

位於「農產業群聚地區」的既有低汙染未登記工廠共1134家，經濟部與農委會增列三項但書，包括從事農業相關行業別或製程者，位於都市計畫區、非都市土地的鄉村區、工業區或一公頃以上由建築用地為主所形成的聚落範圍內者，以及位於農產業群聚地區邊緣者，仍然可以納管。

經濟部說，即使新增上述但書，上千家位於農產業群聚地區的工廠，僅140餘家申請納管；也有業者陳情，部分地方政府並未按照但書予以實質審查，就決定不受理。

一位農地工廠業者說，農地有地層下陷或鹽化等情況，不具優良農地性質，也無法當農地使用，工廠因此不能申請特登，並不合理；另依據輔導法規，特登工廠的輔導對象是生產物品或加工廠，維修廠不可能有產品，不能納入輔導對象，這些不合理的規定會逼業者走上街頭。

違章農地工廠以中南部為大宗，林岱樺指出，高雄的「農產業群聚區」分布在農漁村，對地方經濟有一定貢獻，農委會沒有實地下鄉會勘或聽取民意，全靠套圖畫設，連地層下陷或不利耕作的地方也被劃入，一旦特登結束，工廠永無翻身機會，另因整治成本過高，農地也不可能恢復農用。

林岱樺說，農委會使用的農產業群聚區，從憲法到任何法令都沒有出現過，「這是荒謬的行政作為，可能已經牴觸母法工廠管理輔導法」；目前除陳情行政院，也思考聲請釋憲。

民進黨雲林縣立委蘇治芬說，許多工廠隨時代變遷，例如製造掃帚畚箕原料，從竹稻變塑膠，該如何認定「從事農產有關」？包括農機廠或與農業相關產業小工廠，難道都要排除納管之外？經濟部提出的納管整頓違章是好事，但農委會的限令讓規章執行綁手綁腳更加複雜化，保護良田與違章管理如何平衡，需跨部會協商。

對於地方陳情業者申請納管有困難，經濟部中辦主任郭坤明說，已請各地方政府積極通知業者，有意願合法化的業者先繳交申請書，才有機會進入審認程序，經濟部將追蹤地方政府後續審認的結果。

部分工廠無法申請納管，農委會企劃處長莊老達反問，應該回頭去思考，「當初為何要違法？」農委會的立場是保護優良農地，確保糧食安全，以及食品安全，把真正好的農地保護下來。