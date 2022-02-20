黑白集／華視歹戲曝爛棚 蔡政府媒體改革何其諷刺

華視前總經理莊豐嘉。（本報資料照片）

華視前總經理莊豐嘉在藍綠共識下「求仁得仁」，卻留了一個當斷未斷的人事尾巴，最後因工會強烈反彈，擋下莊豐嘉特助回聘案；莊豐嘉則痛批華視工會是沒品組織、華視亂源。蔡政府時代的公廣人事搞到這般烏煙瘴氣，對民進黨 曾經高喊的媒體改革何其諷刺。

莊豐嘉在國慶日發文「為幽靈國慶生」，娛樂獨派又表忠；披著新聞自由外衣，卻把公共媒體當作嗆聲國會、修理在野黨的武器。爾俸爾祿，豈容虐民欺天；只要莊豐嘉在任華視總經理，就是對國家、對媒體、對公廣集團、對自己職務的侮辱。

但莊豐嘉砲轟華視工會，也為人們打開民進黨政媒關係的另一道風景。他說，華視許多人是變色龍，懂得逢迎當政的執政黨，會打小報告，而當政者總喜歡聽這些人拍馬還兼充當耳目。所以，什麼黨政軍退出媒體、新聞自由、媒體自主，民進黨的政媒真相被一語揭穿，而更可怕的是在媒體內培養東廠文化。

如果莊豐嘉所說是事實，顯見公廣高層與蔡政府昏聵無能；如果他說的不是事實，那就是造謠，也證明公廣高層與蔡政府識人不明。莊豐嘉的離職已經是一齣難看的政治歹戲，如今歹戲再曝爛棚，正是他所說「這時代的媒體悲劇」。但歷史總是重演，第一次是悲劇，而民進黨就愛接演其後的無數鬧劇。