我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

HBO脫口秀主持人 批谷愛凌跟進影視名人向中國「磕頭」

拜登將召開國安會議 重申俄隨時會進攻烏克蘭

黑白集／華視歹戲曝爛棚 蔡政府媒體改革何其諷刺

黑白集
華視前總經理莊豐嘉。（本報資料照片）
華視前總經理莊豐嘉。（本報資料照片）

華視前總經理莊豐嘉在藍綠共識下「求仁得仁」，卻留了一個當斷未斷的人事尾巴，最後因工會強烈反彈，擋下莊豐嘉特助回聘案；莊豐嘉則痛批華視工會是沒品組織、華視亂源。蔡政府時代的公廣人事搞到這般烏煙瘴氣，對民進黨曾經高喊的媒體改革何其諷刺。

莊豐嘉在國慶日發文「為幽靈國慶生」，娛樂獨派又表忠；披著新聞自由外衣，卻把公共媒體當作嗆聲國會、修理在野黨的武器。爾俸爾祿，豈容虐民欺天；只要莊豐嘉在任華視總經理，就是對國家、對媒體、對公廣集團、對自己職務的侮辱。

但莊豐嘉砲轟華視工會，也為人們打開民進黨政媒關係的另一道風景。他說，華視許多人是變色龍，懂得逢迎當政的執政黨，會打小報告，而當政者總喜歡聽這些人拍馬還兼充當耳目。所以，什麼黨政軍退出媒體、新聞自由、媒體自主，民進黨的政媒真相被一語揭穿，而更可怕的是在媒體內培養東廠文化。

如果莊豐嘉所說是事實，顯見公廣高層與蔡政府昏聵無能；如果他說的不是事實，那就是造謠，也證明公廣高層與蔡政府識人不明。莊豐嘉的離職已經是一齣難看的政治歹戲，如今歹戲再曝爛棚，正是他所說「這時代的媒體悲劇」。但歷史總是重演，第一次是悲劇，而民進黨就愛接演其後的無數鬧劇。

民進黨

上一則

監委開會21次缺席19次 陳菊炸鍋 藍批對個案下指導棋

下一則

新聞眼／維護「中華民國藍」 就是維護九二共識

延伸閱讀

蔡政府解禁核食無視779萬公投票 藍：踐踏民意

蔡政府解禁核食無視779萬公投票 藍：踐踏民意
行政院宣布開放核食 國民黨提「四問」要求蔡政府回答

行政院宣布開放核食 國民黨提「四問」要求蔡政府回答
嗆修理國民黨 華視總座下台 總預算案恢復協商

嗆修理國民黨 華視總座下台 總預算案恢復協商
華視總座閃辭／董事要罰要留 陳郁秀「認無法處理」

華視總座閃辭／董事要罰要留 陳郁秀「認無法處理」

熱門新聞

台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30
68歲林崑海在政壇有舉足輕重影響力，養病期間，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都曾到高雄探視。(本報資料照片)

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

2022-02-14 20:49

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間

降為隊伍之光…谷愛凌的國籍選擇 反映華裔認同空間
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說