888888連號百元鈔 網喊價36萬

網友好奇新台幣百元鈔連號「FT888888XH」值多少錢。(取材自爆廢公社)

中央銀行印製的每一張鈔票，都會有不同的流水編號，也會有特殊號碼，但在市面上鮮少流通，通常會由央行 進行公開拍賣 ，不過近日有一名幸運網友，意外拿到了一張「FT888888XH」，他貼文到臉書社團求售，沒想到真的有人出價36萬元（新台幣，下同，約1.29萬美元）面交收購。

有一名網友到臉書「爆廢公社」上傳了一張新台幣百元鈔照片，是特殊號碼「FT888888XH」，他好奇這張能夠賣多少，並且也一並問有沒有收藏家要收。

不少網友看了紛紛回應，「我確定他價值100以上」、「當你缺錢時還是用100元去買東西」、「總算有人有post出有價值的鈔票了」，不過也有人表示「怎麼可能流出市面？」、「這張竟然沒被銀行抽起來」。

但最引人注目的是其中一個留言，簡單地留著「36萬，面交」，原po回應「時間你決定，地點警察 局，一堆人說我修圖那就約警察局，讓警察當證人」，不過最後有沒有真的成交，仍是一個問號。

中央銀行每年都會拍賣特殊號碼鈔券，可以透過台灣銀行網站投標公開拍賣，包含了100元、500元、1000元，底價為面額2倍，央行發行局局長施遵驊表示，從歷年特殊號碼鈔券拍賣結果來看，「888888」最受歡迎，其中100元券曾拍出1萬5360元。