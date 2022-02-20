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誘拍裸照性侵 狼師重判25年

記者曾健祐／桃園20日電

某補習班李姓主任長期誘騙國、高中少女拍裸照，再揚言散布逼對方性交，至少11人受害，檢警搜索驚見近600張不雅照，有被害人遭李男控制長達五年，法院痛斥李男將少女當支配工具，近日依兒少性剝削防制條例等罪重判25年徒刑。

李男自2015年起用臉書假冒女性帳號，隨機向多名國、高中少女私訊，佯稱徵求內衣模特兒，騙對方提供自拍內衣、裸照，甚至是不雅照就可以拿到酬勞，有11名少女受騙，各傳15至71張裸照給李男。

有少女認為不妥想反悔，李男再用假帳號恐嚇要散布裸照，脅迫少女每天傳照片，對方嚇到不得已，從國中、高中一連拍了近600張猥褻不雅照、影片，還匯11萬多元新台幣（約4000美元）給李男。

2017年李男還約另名高中少女碰面，佯稱要給內衣模特酬勞，卻把少女帶往汽車旅館逼稱「脫衣拍照才有錢」，強拍裸照、猥褻得逞；警方接獲多起少女報案，李男於2020年在高雄落網。

法官審酌，李男已逾而立之年智識健全，為滿足私欲長期將被害女子當成支配、掌握的工具，且對象從國小至高中生都有，犯後狡辯毫無愧疚，依脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號等五罪，重判25年。

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