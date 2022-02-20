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女鄉代脫衣視訊人夫 判賠元配25萬

記者簡慧珍／彰化20日電
彰化縣伸港鄉民代表陳聿琦被捲入地方知名建設公司老闆的婚外情，面臨政治前途最嚴酷挑戰。（取財自陳聿琦臉書）
彰化縣伸港鄉民代表陳聿琦被捲入地方知名建設公司老闆的婚外情，面臨政治前途最嚴酷挑戰。（取財自陳聿琦臉書）

彰化縣某建設公司陳姓女董座控告伸港鄉女鄉民代表陳聿琦，2016年間涉嫌透過視訊向她丈夫擺出不雅姿勢，事後「侵門踏戶」指責她的丈夫始亂終棄。女董座一氣之下求償500萬元（新台幣，下同，約17.92萬美元），陳聿琦向法官辯稱陳夫熱烈追求，僅同意網交，兩人從沒發生肉體關係，視訊影片流出與地方選舉有關。彰化地方法院法官未採信，判處陳聿琦應賠償女董座25萬元，可上訴。

陳聿琦19日表示，因對外表明將轉戰縣議員，遭地方派系聯手夾殺，翻出舊影片並開始散播私密照片，那些照片和影片都是被前男友盜錄。陳聿琦強調，出庭應訊時從沒說過建設公司老闆猛烈追求，也沒說同意網交，除了上訴討回清白，對於不實流言將保留法律追訴權，並且不放棄參選縣議員。

判決書指出，女董座控訴陳聿琦明知陳夫已婚，2016年至2019年，和陳夫以通訊軟體視訊時，脫衣擺出猥褻不雅姿勢，2019年8月1日陳聿琦到她家指責陳夫另結新歡、始亂終棄，才知丈夫偷吃單身女鄉代，後來在家中電腦發現不雅視訊照片，女董座認為陳聿琦已侵害她配偶關係的身分法益，又鬧得鄰里人盡皆知，加深她精神上痛苦，求償500萬元。

法官認為，陳聿琦自稱2019知道影片和照片長期流傳，自知權益受損，卻沒對陳夫提出妨害秘密的告訴，女董座2019年8月從丈夫共同使用的電腦取得影片和照片，並非用不法手段取得證據，且2020年12月提起訴訟，未超過2年時效。法官審酌女董事2019年收入200萬元，名下財產上億元，陳聿琦同年收入80多萬元，女董事雖未對配偶提告和追究責任，但陳夫應負一半責任，因此法官判處陳聿琦應賠償25萬元。

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