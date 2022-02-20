新手爸媽愁：北嬰南送？南嬤北送？

無後援的雙薪家庭育兒困難，北漂的新手爸媽往往面臨要「北嬰南送」至長輩家照顧，或是「南嬤北送」到家中顧孫的兩難。圖為正在公園遊玩的小朋友。本報資料照片【作者：劉學聖，日期：2022-02-20，數位典藏序號：20220205182030202】

小家庭育兒困難，無後援的雙薪家庭育兒痛苦指數 高漲，北漂的新手爸媽往往面臨要「北嬰南送」至長輩家照顧，或是「南嬤北送」到家中顧孩的兩難。學者則示警，有五成左右的孩子由阿公阿嬤帶，特別是阿嬤承擔照顧責任，不過隨著女性婚育年齡愈來愈高，未來這群照顧主力預期會愈來愈少，也反映出公共托育不足的窘境。

新竹是全台生育率最高的城市，竹科爸媽被譽為最敢生又能養的家庭。不過竹科媽媽、卅五歲陳小姐直言，面對托育依舊無助，最好也只能將孩子送回高雄，請長輩幫忙照顧。另一位二寶媽張小姐，是長工時的雙薪家庭，同樣也是把孩子送回台南婆家照顧。

育有兩子的王小姐說，她跟先生都在職場，很難準時接孩子下課，更別說料理飯菜，只好請婆婆北上一起住，幫忙接送孩子。

許多家長也反映，知道長輩顧孫累，但托育品質良莠不齊，虐嬰虐兒事件頻傳，即便政府有補助，每月托育與幼兒園費用仍要數千元至近萬元不等，是筆不小的負擔，才決定請長輩幫忙顧。

中正大學社會福利學系副教授王舒芸觀察，現在零到兩歲只有15%的孩子送托，但這個歲數孩子的媽媽有六到七成仍在就業 職場，顯示有五成左右的孩子大多數都是由阿公阿嬤，且照顧者大多是阿嬤。

不過隨著女性婚育年齡愈來愈晚，未來公嬤照顧主力，不見得還會這麼給力。王舒芸說，除了讓育嬰假更彈性，所得替代率也是關鍵，避免讓女性陷入工作或育兒二選一的困境。

東吳大學社會工作學系教授洪惠芬表示，企業普遍長工時，請假又缺乏彈性，再加上公共托育服務少，雖有私立的托嬰與保母，但是費用不便宜，將孩子托付給遠在南部的原生家庭，成了唯一的策略。

爸媽育兒累，想要稍微喘息，現階段是否有什麼資源？婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，包括親子 館、特色公園，都是免費讓小孩放風的地方。托盟發言人黃喬鈴表示，台北市、高雄市、新竹、宜蘭有幾個定點臨托服務，家長也可致電全台各行政區的居家托育服務中心登記找保母，托育彈性空間較大。