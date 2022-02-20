我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron威脅仍在 拜登延長全國緊急狀態至3月1日

印州禽流感擴大 全美拉警報 雞肉蛋價恐漲

新手爸媽愁：北嬰南送？南嬤北送？

董俞佳
無後援的雙薪家庭育兒困難，北漂的新手爸媽往往面臨要「北嬰南送」至長輩家照顧，或是「南嬤北送」到家中顧孫的兩難。圖為正在公園遊玩的小朋友。本報資料照片【作者：劉學聖，日期：2022-02-20，數位典藏序號：20220205182030202】
無後援的雙薪家庭育兒困難，北漂的新手爸媽往往面臨要「北嬰南送」至長輩家照顧，或是「南嬤北送」到家中顧孫的兩難。圖為正在公園遊玩的小朋友。本報資料照片【作者：劉學聖，日期：2022-02-20，數位典藏序號：20220205182030202】

小家庭育兒困難，無後援的雙薪家庭育兒痛苦指數高漲，北漂的新手爸媽往往面臨要「北嬰南送」至長輩家照顧，或是「南嬤北送」到家中顧孩的兩難。學者則示警，有五成左右的孩子由阿公阿嬤帶，特別是阿嬤承擔照顧責任，不過隨著女性婚育年齡愈來愈高，未來這群照顧主力預期會愈來愈少，也反映出公共托育不足的窘境。

新竹是全台生育率最高的城市，竹科爸媽被譽為最敢生又能養的家庭。不過竹科媽媽、卅五歲陳小姐直言，面對托育依舊無助，最好也只能將孩子送回高雄，請長輩幫忙照顧。另一位二寶媽張小姐，是長工時的雙薪家庭，同樣也是把孩子送回台南婆家照顧。

育有兩子的王小姐說，她跟先生都在職場，很難準時接孩子下課，更別說料理飯菜，只好請婆婆北上一起住，幫忙接送孩子。

許多家長也反映，知道長輩顧孫累，但托育品質良莠不齊，虐嬰虐兒事件頻傳，即便政府有補助，每月托育與幼兒園費用仍要數千元至近萬元不等，是筆不小的負擔，才決定請長輩幫忙顧。

中正大學社會福利學系副教授王舒芸觀察，現在零到兩歲只有15%的孩子送托，但這個歲數孩子的媽媽有六到七成仍在就業職場，顯示有五成左右的孩子大多數都是由阿公阿嬤，且照顧者大多是阿嬤。

不過隨著女性婚育年齡愈來愈晚，未來公嬤照顧主力，不見得還會這麼給力。王舒芸說，除了讓育嬰假更彈性，所得替代率也是關鍵，避免讓女性陷入工作或育兒二選一的困境。

東吳大學社會工作學系教授洪惠芬表示，企業普遍長工時，請假又缺乏彈性，再加上公共托育服務少，雖有私立的托嬰與保母，但是費用不便宜，將孩子托付給遠在南部的原生家庭，成了唯一的策略。

爸媽育兒累，想要稍微喘息，現階段是否有什麼資源？婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，包括親子館、特色公園，都是免費讓小孩放風的地方。托盟發言人黃喬鈴表示，台北市、高雄市、新竹、宜蘭有幾個定點臨托服務，家長也可致電全台各行政區的居家托育服務中心登記找保母，托育彈性空間較大。

就業 指數 親子

上一則

新聞評論／陳吉仲穩定超產與缺貨 農業淨零大躍進

下一則

888888連號百元鈔 網喊價36萬

延伸閱讀

疫情改變工作型態 比利時勞工可望周休3日

疫情改變工作型態 比利時勞工可望周休3日
未婚女青年人工流產率近5成 官方出手干預了

未婚女青年人工流產率近5成 官方出手干預了
托育人員嚴重不足 父母難工作…傷害整體經濟發展

托育人員嚴重不足 父母難工作…傷害整體經濟發展
眾議員高野提新工時法案 每周32小時

眾議員高野提新工時法案 每周32小時

熱門新聞

台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫擬縮至10天 採1人1戶 最快3月中實施

2022-02-14 12:28
台灣衛福部長陳時中表示，將從商務旅客開始鬆綁，不限制入境人數 。記者曾吉松／攝影

陳時中：商務客入境台灣 全面開放

2022-02-16 16:47
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(記者謝承恩／攝影)

台邊境鬆綁 擬先開放外國觀光客赴台

2022-02-15 03:48
貨櫃車勾斷電線卡在路中，民眾看見長榮海運貨櫃，以為自己眼花。記者林昭彰／翻攝

長榮海運貨櫃「又卡住了」 在窄路進退不得還勾斷電線

2022-02-17 10:28
徐立德。（本報資料照片）

台90歲前資政徐立德要和小35歲妻離婚 最高法院准了

2022-02-17 22:30
68歲林崑海在政壇有舉足輕重影響力，養病期間，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人都曾到高雄探視。(本報資料照片)

三立電視台董事長林崑海病逝 68歲傳奇人生落幕

2022-02-14 20:49

超人氣

更多 >
蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情

蓋茲：新冠風險已大幅降低 但恐將迎接另一場疫情
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌

冬奧／花樣滑冰雙人滑 韓聰、隋文靜奪金牌
俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了

俄烏博弈挺誰 中國外長王毅表態了
俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說

俄國一旦侵烏 中國會挺到什麼程度？專家這樣說