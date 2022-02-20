新聞評論／陳吉仲穩定超產與缺貨 農業淨零大躍進

農委會主委陳吉仲。(本報資料照片)

農委會主委陳吉仲日前在「邁向農業淨零排放策略大會」宣布，台灣農業將在二○四○率先達成淨零排放目標，比蔡英文 總統去年宣布的全國二○五○淨零時程提早十年達標。不過，聽到陳吉仲說，因為台灣已在執行氣候變遷 調適及淨零排放策略，「全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定」，卻讓人為台灣農業的氣候調適和淨零排放前景，都捏把冷汗。

台灣面對氣候緊急狀態，已是事實。前年台灣全年無颱，而上一次全年無颱已是一九六四年的事；去年台灣經歷百年大旱後，又連遭暴雨襲擊。科技部報告也指出，台灣全年總降雨量並無明顯變化，但雨季降雨增多、乾季降雨減少；換言之，雨量更集中，雨勢更強大，並且越來越多短時間強降雨的現象。這些變化都不利農業生產。

氣候暖化導致農業生產條件惡化，帶來生長季節變短、適栽區域改變、病蟲害加劇，以及作物品質與產量不穩定等許多問題。氣候變遷已對一向「看天吃飯」的農業生產造成很大衝擊；農委會估計，台灣每年受到氣候變遷衝擊的農損超過一三○億元，嚴重影響農業經濟與糧食安全。

但農委會如何因應？農委會洋洋灑灑臚列了灌溉水資源、種源保存、抗蟲耐溫與抗災技術、設施型農業、災情及氣象資料運用、農業保險、生物多樣性指標監測等氣候調適作為。諷刺的是，近幾年來別說遇上極端氣候，即使是風調雨順，農業生產該過剩的一定過剩，該歉收的也一定歉收，而該有的產銷平衡則一定破功。

那麼陳吉仲所說讓全世界都認輸的台灣「農業生產穩定」，又是怎麼回事？很簡單，農產過剩就收購去化，農業歉收就補貼救助；價格飆漲當然要凍漲，價格崩跌也要「多元循環經濟利用」；過去請國軍幫忙吃香蕉，現在要國營事業認購鳳梨和釋迦。氣候不論風調雨順或旱澇為患，農產不論五穀豐登或顆粒無收，農委會最重要的氣候調適作為就是：砸錢撒幣。

學者諷刺陳吉仲的「生產穩定」，是「穩定的超產與穩定的缺貨」。事實上，近幾年來農業生產預警機制已呈常態性失靈，從蔬果到雞蛋的產銷都遭監察院要求改善或糾正，但各類農產品還是年年輪流上演產銷失衡，產銷調節經費不斷飆升。覺醒的農民要求不要補貼、不要凍漲，回歸市場機制；甚至直言，農業已變成沒有補貼就不賺錢。然而，是誰把台灣誠樸勤奮的農民養成嗷嗷待哺的農業巨嬰？

回到這次農業淨零排放策略大會的主題。面對氣候變遷，農業部 門除了調適作為，還有減排責任，以及碳匯、綠能、循環農業等工具。陳吉仲的氣候調適作為，已經為台灣農業生產創造了睥睨全球的「穩定超產與缺貨」；他對於領先政府各部門，提早十年達標的農業淨零，又有什麼策略？

陳吉仲曾豪語將投入百億經費，創造千億價值。但他說要建構農漁村能源自主，農業部門還要提供全國四成綠電，增匯的濕地卻長滿光電板，固碳的農地也種滿豪宅和工廠；他說要建立有機耕作的低碳生產模式，高雄幾十公頃的有機農業專區卻被改成高耗能高排放的科學園區；他也說要增加森林碳匯面積，卻有越來越多的林火在山頭亂竄。

去年陳吉仲還跟在蔡英文後面喊著二○五○農業淨零碳排，現在農業淨零大躍進，要在二○四○達標，超越蔡英文。也許蔡英文就喜歡「小英男孩」的假大空，但台灣農業淨零路徑也走「穩定超產與缺貨」模式的捷徑嗎？